Anupamaa Upcoming Twist: बॉस उड़ाएगा काव्या की धज्जियां, काव्या और वनराज होंगे बेरोजगार Rakhi takes dig at Vanraj and Kavya in Anupamaa: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांसु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचने वाला है। इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में राखी दवे शाह हाउस में आकर खूब तमाशा करेगी।