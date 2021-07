Anupamaa Upcoming Twist: बा को अपनी साइड करेगी काव्या, किंजल छोड़ेगी घर Kavya will make Baa her side in Anupamaa: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के फैंस को अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड को देखकर शॉक लगने वाला है। जल्द ही इस सीरियल में काव्या का हर प्लान सटीक बैठने वाला है।