Apara Mehta To Enter In Anupama: रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर 'अनुपमा' इन दिनों टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। ट्रोलिंग के बाद भी 'अनुपमा' ने नंबर वन पर जगह बखूबी बनाई हुई है। हालांकि महीने बीत जाने के बाद भी 'अनुपमा' (Anupama) में अनुज और अनुपमा एक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर बरखा, वनराज और माया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के 'अनुपमा' में मची इन उथल-पुथल के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, शो में जल्द ही टीव की एक तेज तर्रार सास की एंट्री होने वाली है जो अनुपमा की जिंदगी भी बदलकर रख देंगी।

'अनुपमा' में एंट्री करने वाली ये तेज तर्रार सास कोई और नहीं बल्कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस अपरा मेहता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ 'अनुपमा' में कदम रख सकती हैं। बताया जा रहा है कि अपरा मेहता शो में अनुपमा की डांस गुरू की भूमिका अदा करेंगी। जो उसे डांस सिखाने के साथ-साथ जिंदगी की सभी मुश्किलों से भी लड़ना सिखाएंगी। हालांकि अभी तक मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही अपरा मेहता या फिर 'अनुपमा' के मेकर्स की ओर से भी मामले पर कुछ नहीं कहा गया है।

इन शो में काम कर चुकी हैं अपरा मेहता

बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अलावा अपरा मेहता ने कई टीवी शो में अहम भूमिका अदा की है। इस लिस्ट में 'सजन रे झूठ मत बोलो', 'जमाई राजा', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'क्या हुआ तेरा वादा' जैसे शो शामिल हैं।

'अनुपमा' में आएगा ये ट्विस्ट

रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर 'अनुपमा' हर सप्ताह दर्शकों को एंटरटेनमेंट (Entertainment News) का फुल डोज देता है। शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि अनुज मुंबई वापिस लौटने की तैयारी करेगा। लेकिन माया उसे रोकने के लिए अपनी हदें पार कर बैठेगी। दूसरी ओर कांता मां अनुपमा से कहेंगी कि इस बार मैं अपनी बेटी को ससुराल भेजने में कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी और पहले खुद सारी चीजों का पता लगाऊंगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि 'अनुपमा' में अनुपमा और अनुज एक हो भी पाते हैं या नहीं।