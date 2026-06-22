YRKKH Twist: अरमान-अभिरा ने खोल दी ऋषभ की पोल, सच जानकर उड़े दिशा और कावेरी के होश

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हम देखेंगे कि अरमान और अभीरा ने मिलकर ऋषभ का झूठ पकड़ लिया है, जिसके बाद पोद्दार हाउस के लोग एकदम हैरान हो गए हैं.

अरमान-अभिरा ने खोल दी ऋषभ की पोल

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के फैंस जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आ ही गई. शो में अब वो धमाकेदार ट्रैक शुरू होने वाला है, जहां विलेन ऋषभ का झूठ पकड़ा जाएगा. अरमान ने ठान लिया है कि वो अब ऋषभ के सारे फरेब का अंत करके रहेंगे और पोद्दार खानदान के सामने खुद को बेगुनाह साबित करेंगे.

बीमारी की हालत में अरमान का मास्टरस्ट्रोक

कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को अहसास होता है कि उसकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. उसकी याददाश्त आ-जा रही है, और अपकमिंग सर्जरी के बाद ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है. अरमान सोचता है कि इससे पहले कि चीजें उसके हाथ से निकल जाएं, उसे सब कुछ ठीक करना होगा. कार-लॉक वाले हादसे के बाद से अरमान खुद को कसूरवार मान रहा था क्योंकि उस वक्त वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया था.

अब अपनी लाडली बेटी मायरा के आत्मसम्मान और गरिमा की खातिर अरमान ने अभिरा का साथ मांगा. इसमें अभिरा और मुक्ति ने भी उनका पूरा साथ दिया था. अरमान ने मुक्ति को काम पर लगाया कि वो ऋषभ के लाइफस्टाइल, उसके दोस्तों और उसकी हरकतों पर नजर रखे और सबूत जुटाए. मुक्ति ने ऋषभ के फोन चैट्स निकाल लिए, जिससे साफ हो गया कि वो लड़कियों से कैसी-कैसी बातें करता है.

ऋषभ के ईगो पर वार और खुल गया राज

सबूत हाथ में आते ही अरमान और अभिरा ने एक तगड़ा प्लान बनाया. दोनों सीधे पोद्दार हाउस पहुंचे. लेकिन वहां जाकर उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि ऋषभ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने का नाटक किया. उन्होंने कहा, "हमें माफ कर दो ऋषभ, हमने तुम पर शक किया. तुम तो बहुत शरीफ हो और लड़कियों से बात करने में कतराते हो."

बस, यहीं ऋषभ मात खा गया. खुद को इतना सीधा-साधा और भीगी बिल्ली सुने जाने पर ऋषभ का ईगो हर्ट हो गया. गुस्से और घमंड में आकर उसने सरेआम सच उगल दिया कि वही मायरा का असली स्टॉकर है. ऋषभ के मुंह से ये सच सुनते ही पोद्दार हाउस के सभी लोग सन्न रह गए.

पोद्दार खानदान वाले हुए हैरान

ऋषभ का ये असली चेहरा देखकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई. दिशा ने ऋषभ को बचाने के लिए ही तो अरमान पर घरेलू हिंसा का झूठा केस ठोक रखा था, लेकिन अब उसकी सारी चाल उल्टी पड़ गई. वहीं दूसरी तरफ, कावेरी को अभी भी अरमान और अभिरा की बातों पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है. इस बड़े खुलासे ने पोद्दार परिवार की नींव हिलाकर रख दी है. अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस सच के सामने आने के बाद अरमान और अभिरा वापस पोद्दार हाउस लौटेंगे, या फिर वो इस परिवार से हमेशा के लिए दूरी बना लेंगे? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.