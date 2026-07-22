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YRKKH Twist: अरमान पर चढ़ा अभिरा के प्यार का खुमार, किचन रोमांस देख फैंस हुए पसीने से तरबतर

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान और अभिरा के बीच जबरदस्त रोमांस देखने को मिलने वाला है. अभिरा अपने पति पर जमकर प्यार लुटाती नजर आएगी.

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By: Shreya Pandey | Published: July 22, 2026 7:37 AM IST
YRKKH Twist: अरमान पर चढ़ा अभिरा के प्यार का खुमार, किचन रोमांस देख फैंस हुए पसीने से तरबतर

अरमान पर चढ़ा अभिरा के प्यार का खुमार

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों अरमान और अभिरा के बीच केमिस्ट्री रोमांटिक मोड़ पर पहुंच चुकी है. शो के आने वाले एपिसोड्स फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होने वाले हैं. अरमान तब एकदम हैरान रह जाता है, जब अभिरा उसके सामने एक बेहद ग्लैमरस और बोल्ड अवतार में आती है. अरमान का ध्यान भटकाने के लिए अभिरा अपनी कातिलाना अदाओं और कोजी मूव्ज का इस्तेमाल करती है, जिसे देखकर अरमान पूरी तरह से फिदा हो जाता है. दोनों की यह नजदीकियां यहीं खत्म नहीं होतीं. फर्म से वापस आने के बाद, दोनों मुक्ति और मायरा के कॉम्पीटिशन को लेकर बातचीत करते हैं. बातों ही बातों में दोनों एक-दूसरे की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा और मजबूत नजर आने लगता है.

प्यार और मीठी-मीठी तकरार

शो का सबसे खास और दिल छू लेने वाला सीन तब आता है जब अभिरा अरमान पर लगातार 'किस' की बौछार कर देती है. जैसे ही अरमान उसके और करीब आने की कोशिश करता है, अभिरा उसे चिढ़ाने लगती है. दोनों के बीच की यह नटखट और मस्तीभरी तकरार इस पल को और भी ज्यादा रोमांटिक और यादगार बना देती है. दोनों की इस क्यूट केमिस्ट्री को देखकर फैंस का खुश होना तो तय है.

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किचन में लगा प्यार का तड़का

रोमांस का यह सिलसिला बेडरूम तक नहीं रहता, बल्कि घर का किचन में भी ये जमकर रोमांस करते नजर आ रहें हैं. अरमान और अभिरा अपनी नन्ही बेटी मायरा के लिए खाना बनाने का फैसला करते हैं. अभिरा खुद मायरा के लिए खाना बनाना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाने का मौका बहुत कम मिल पाता है.

खाना बनाते-बनाते अभिरा, अरमान की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे एक सेब खिलाने का नाटक करती है. जैसे ही अरमान सेब खाने के लिए मुंह खोलता है, अभिरा सेब पीछे खींच लेती है और अरमान उसे पकड़ने के लिए पीछे-पीछे भागने लगता है. इस तरह किचन का माहौल एक बार फिर बेहद रोमांटिक हो जाता है.

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आने वाला है कोई नया तूफान?

अरमान और अभिरा का यह बैक-टू-बैक रोमांस यकीनन फैंस के दिल को छू लेने वाला है. लेकिन टीवी सीरियल्स का नियम रहा है, जहां बहुत ज्यादा खुशियां आती हैं, वहां पीछे-पीछे कोई बड़ा ड्रामा भी चला आता है. अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अभिरा और अरमान की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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