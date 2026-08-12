Assam Flood चैरिटी को लेकर Hina Khan पर भड़कीं अर्शी खान, दागा तीखा सवाल; सोशल मीडिया पर मचा घमासान!

Arshi Khan ने Hina Khan पर निशाना साधते हुए Assam Flood राहत के लिए डोनेशन करने का सवाल उठाया. साथ ही एक्ट्रेस ने हिना खान के नाम से लगे हैंडपंप को लेकर ऐसा दावा किया है, जो सोशल मीडिया पर घमासान मचा सकता है.

हिना खान पर क्यों भड़कीं अर्शी खान?

Arshi Khan Takes Dig At Hina Khan: टीवी की मोस्ट पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के घर में शुरू हुईं तकरारें अक्सर घर से बाहर भी पीछा नहीं छोड़तीं और अर्शी खान (Arshi Khan) और हिना खान (Hina Khan) का मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. हाल ही में अर्शी खान ने हिना (Arshi Khan Hina Khan Controversy) पर ऐसा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई. दरअसल, असम में आई बाढ़ के बीच चैरिटी और मदद को लेकर अर्शी ने हिना से सीधा सवाल कर डाला है. उनके बयान ने फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी और सोशल मीडिया पर घमासान मचा है.

हिना खान के नाम से कतराती हैं Arshi Khan

दरअसल, 'बिग बॉस' फेम अर्शी खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने हिना खान पर जमकर निशाना साधा. जब उनसे हिना के साथ हुए पुराने विवाद के बारे में पूछा गया तो अर्शी ने कहा कि वह हिना का नाम तक लेना पसंद नहीं करतीं. अरशी ने कहा, 'यार, आप उसका नाम ले रहे हो. मैं सच में उसका नाम लेने से भी कतराती हूं, उस लेडी का.' इसके बाद अर्शी ने हिना की तुलना शिल्पा शिंदे से करते हुए शिल्पा की तारीफ की. उन्होंने कहा कि शिल्पा बुजुर्ग महिलाओं के लिए काम करती हैं और अपने घर में उन्हें रहने की जगह भी देती हैं.

हिना के नाम से लगे हैंडपंप पर अर्शी ने किया बड़ा दावा

वहीं, इस दौरान अर्शी ने हिना खान पर तंज कसते हुए दावा किया कि हिना ने समाज के लिए कुछ खास नहीं किया है. उन्होंने कहा कि हिना के नाम पर जो हैंडपंप लगाया गया था, वह असल में उनके किसी फैन ने लगवाया था. अर्शी ने आगे कहा, 'हिना ने असल में हैंडपंप डोनेट नहीं किया. उनके किसी फैन ने उनके नाम से लगवा दिया था, ताकि लोग पानी पिएं तो दुआ मिले.' अर्शी ने आगे ऐसा सवाल दागा जिसने सोशल मीडिया पर घमासान ही खड़ा कर दिया. एक्ट्रेस ने कहा, अगर हिना खुद को इतना बड़ा और अमीर सेलिब्रिटी मानती हैं तो उन्हें असम में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि हिना राहत कार्यों के लिए डोनेशन क्यों नहीं करतीं.

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'आप क्यों नहीं करते डोनेट?'

उन्होंने कहा, 'अगर आप इतने पैसे वाले सेलिब्रिटी हैं और असम में अभी इतनी ज्यादा परेशानी चल रही है, तो आप डोनेट कीजिए. आप क्यों नहीं करते डोनेट?' अर्शी ने यहां तक कहा कि हिना को शिल्पा के शेल्टर होम में जाकर भी मदद करनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि वह एक अच्छी इंसान हैं. हालांकि, अर्शी ने यह भी कहा कि वह शिल्पा को जानती हैं और अगर हिना पैसे देने भी जाएंगी तो शिल्पा शायद वह पैसे स्वीकार नहीं करेंगी. अर्शी ने हिना पर एक और तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ महंगे और बड़े-बड़े ब्रांड के बैग लेकर गाड़ियों में घूमने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता. उनके मुताबिक, असली सेलिब्रिटी वही है जो समाज और देश के लिए भी कुछ करे. अर्शी खान के इस बयान पर फिलहाल हिना खान की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…