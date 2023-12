Asim Riaz-Himanshi Khurana Final Post On Breakup: रियलिटी शो बिग बॉस 13 में बनी जोड़ी आसिम रियाज और हिमांशी खुराना ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। बीते दिनों ही हिमांशी खुराना ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर अपने और आसिम रियाज (Asim Riaz) के ब्रेकअप का ऐलान किया, जिसे देख दोनों के फैंस का दिल टूट गया। हिमांशी ने अपने और आसिम के अलग होने की वजह धर्म को बताया था, जिस वजह से दोनों को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। आसिम के फैंस हिमांशी को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिस वजह से दोनों ही कलाकारों ने सामने आकर अपना फाइनल पोस्ट शेयर किया है। Also Read - 'बिग बॉस' के बाद अलग हुईं इन सितारों की राहें, रियलिटी शो में जमकर उड़ेला था प्यार

दरअसल, हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) आसिम रियाज से ब्रेकअप के बाद मिल रही ट्रोलिंग के बीच एक ट्वीट किया, जिसमें एक्ट्रेस ने पहले अपनी और आसिम रियाज की प्राइवेट चैट को लीक कर दिया। इस चैट में दोनों ही ब्रेकअप की बात करते दिखे। इसके साथ हिमांशी खुराना ने लिखा, 'ये मेरा आखिरी और फाइनल स्टेटमेंट है, जिससे मैं सबको ये क्लियर करना चाहती हूं कि मैं एक धर्म निरपेक्ष इंसान हूं, तो इसलिए मैं किसी भी धर्म का अपमान कभी नहीं करती हूं। मैंने बस अपना फैसला लिया है। मैं ये नहीं चाहती कि आप में से कोई भी उसको (Asim Riaz) ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार ठहराए करे, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ बकवास हो। मेरे पास्ट रिलेशनशिप में मैं चुप थी, इसलिए मैंने सारा ब्लेम खुद पर लिया था। यहां भी मैंने वही करने की कोशिश की, लेकिन माफ करना लोगों ने इसे दूसरे तरीके से ही लिय।' हैरानी की बात तो यह है कि इस पोस्ट के बाद हिमांशी खुराना ने ट्विटर को अलविदा कह दिया। Also Read - कभी दो जिस्म एक जान थे असीम रियाज और हिमांशी खुराना, इन तस्वीरों ने मचाया था तहलका

हिमांशी खुराना का ट्वीट

Also Read - 4 साल बाद टूटा हिमांशी खुराना-असीम रियाज का रिश्ता, प्यार के बीच खड़ी हुई धर्म की दीवार

हिमांशी खुराना के इस पोस्ट के बाद ही आसिम रियाज ने ब्रेकअप पर पहली बार पोस्ट किया। उन्होंने भी ट्वीट में ब्रेकअप की वजह धर्म को बताया। आसिम के मुताबिक, दोनों ही अपने धर्म का सम्मान करते हैं और उसके लिए ये बलिदान दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'हां सच में हम दोनों अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए अपने प्यार का बलिदान देने के लिए राजी हुए हैं। हम दोनों 30 प्लस हैं और हमें ये मैच्योर फैसला लेने का पूरा अधिकार है, जो हमने कर भी लिया है। हमने अपनी पर्सनल जर्नी को स्वीकारते हुए अच्छे से अलग होने का फैसला किया है। हिमांशी और हमारे अलग रास्ते के लिए सम्मान और हां मैंने उनसे हमारे अलग होने का असली कारण लिखने के लिए कहा था। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें।'

पढ़ें ट्वीट

Yes Indeed we both agreed to sacrifice our love for our respective religious beliefs. We both are 30+ and we have full right to take these mature decisions and we made it. We’ve decided to part ways amicably, embracing our individual journeys. Respect for Himanshi and our…

— Asim Riaz (@imrealasim) December 7, 2023