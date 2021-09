Sidharth Shukla की मौत से पहले टूटे हुए थे Asim Riaz, सोशल मीडिया पर लिखा, 'पता नहीं क्यों आज...'

Asim Riaz was upset just before the demise of Sidharth Shukla: टीवी सीरियल एक्टर और बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर ने पूरे टीवी और फिल्म जगत को सन्न कर दिया है। बिग बॉस स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने हर किसी को बड़ा झटका दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला एक जाने-माने टीवी स्टार थे। वो कई सुपरहिट टीवी शोज को लीड कर चुके थे। बिग बॉस के घर में भी सिद्धार्थ शुक्ला ने खूब सुर्खियां बटोरीं। टीवी के इस सबसे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज (Asim Riaz) की लड़ाईयों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। ये दोनों शो की शुरुआत में पहले सबसे अच्छे दोस्त बनकर उभरे थे। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी की दीवारें खींच गई थी। Also Read - Sidharth Shukla और उनकी मां का आखिरी वीडियो वायरल, मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा था परिवार

बिग बॉस 13 के बाद असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला ने एक-दूसरे से दूरी बना ली थी। शो के बाद ये दोनों सितारे कभी आपस में नहीं टकराए। मगर इनकी फैन्स अक्सर ही एक दूसरे से भिड़ने लगते थे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सामने आने पर हमने जब असीम रियाज के इंस्टाग्राम की ओर रुख किया तो उनकी एक शॉकिंग पोस्ट मिली। असीम रियाज ने अपनी इंस्टास्टोरी पर शेयर कर बताया था कि वो बीते दिन काफी टूटा हुआ महसूस कर रहे थे।

असीम रियाज ने लिखा, 'मुझे नहीं पता , मैं आज क्यों इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। वर्कआउट कर रहा हूं लेकिन कोई फ्लो नहीं है। हजारों बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। कोई एहसास नहीं बचा है। हर कोई आज शोहरत और पैसों के पीछे भाग रहा है। आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं।' असीम रियाज की ये पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

असीम रियाज की ये पोस्ट हर किसी को हैरान कर दे रही है। ऐसा लग रहा है कि असीम रियाज को किसी बुरी खबर का आभास पहले ही होने लगा था। असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला ने भले ही बिग बॉस के घर में खूब लड़ाईयां की हो। लेकिन वो एक वक्त अच्छे दोस्त भी थे। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन देखने को मिलता था।

हालांकि बाद में असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच होने वाली लड़ाईयों ने दुश्मनी का रुप ले लिया था। धीरे-धीरे इनके बीच तल्खियां बढ़ने लगी थी। यहां तक की शो के विजेता की ट्रॉफी के बीच भी इन दोनों के ही बीच असली जंग थी। जहां अंत में सिद्धार्थ शुक्ला ने ज्यादा वोटों के चलते आखिरकार बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की थी।