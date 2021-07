Bade Acche Lagte Hai 2 में उम्रदराज महिला का रोल प्ले करेंगी Divyanka Tripathi, कम उम्र के एक्टर संग करेंगी रोमांस

Bade Acche Lagte Hai 2: Divyanka Tripathi to Play an older woman paired opposite a young man: एकता कपूर के सुपरहिट टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं (Bade Acche Lagte Hain) ने हाल ही में अपने 10 साल पूरे किए हैं। चंद रोज पहले ही खबर आई थी कि एकता कपूर अपने इस सुपरहिट शो का सीक्वल बनाने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि एकता कपूर ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की लीड के लिए टीवी अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी और नकुल मेहता (Nakuul Mehta And Divyanka Tripathi) को फाइनल कर दिया है। नए राम और प्रिया के बारे में जानकर फैंस काफी खुश नजर आए थे। इसी बीच दिव्यांका त्रिपाठी के किरदार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है।

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट में मानें तो सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं के दूसरे सीजन में टीवी अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी एक उम्रदराज महिला का किरदार निभाने वाली हैं। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में उम्रदराज महिला बनकर दिव्यांका त्रिपाठी खुद से कम उम्र के एक्टर का साथ रोमांस करने वाली हैं।

हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में दिव्यांका त्रिपाठी के अपोजिट कौन नजर आने वाला है। बज्ज है कि एकता कपूर करण पटेल को सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में मेन लीड के तौर पर लेना चाहती हैं। एकता कपूर सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में एक बार फिर से दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल की जोड़ी रखना चाहती हैं।

एकता कपूर जानती हैं कि फैंस आज भी ये है मोहब्बतें के रमन भल्ला और इशिता की जोड़ी को भुला नहीं पाए हैं। हालांकि मेकर्स करण पटेल की जगह किसी नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। मेकर्स चाहते हैं कि नकुल मेहता, दिव्यांका त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर करें। अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो दिव्यांका त्रिपाठी उम्रदराज बनकर कम उम्र के एक्टर के साथ रोमांस करने वाली हैं।

देखें दिव्यांका त्रिपाठी की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Divyanka Tripathi Dahiya (@divyankatripathidahiya)

View this post on Instagram A post shared by Divyanka Tripathi Dahiya (@divyankatripathidahiya)

View this post on Instagram A post shared by Divyanka Tripathi Dahiya (@divyankatripathidahiya)

वैसे पहले सीजन में राम कपूर (Ram Kapoor) ने उम्रदराज बिजनेसमैन का किरदार निभाया था। वहीं दूसरी तरफ साक्षी संवर (Sakshi Tanwar) ने कम उम्र की लड़की प्रिया का रोल प्ले किया था। फैंस को राम और प्रिया की जोड़ी खूब पसंद आई थी। फैंस आज भी राम और प्रिया के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं।