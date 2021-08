Bade Acche Lagte Hain 2: Devoleena Bhattacharjee निभाएंगी लीड रोल, Divyanka Tripathi को लगेगी मिर्ची?

Devoleena Bhattacharjee to play the lead role in Bade Acche Lagte Hain 2: बीते कई दिनों से अफवाहें थीं कि टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) जल्द ही 'बड़े अच्छे लगते हैं' के दूसरे सीजन (Bade Acche Lagte Hain 2) में लीड रोल निभाएंगी। हाल ही में एक लाइव चैट के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि वो इस शो का हिस्सा नहीं हैं। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्होंने 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' के लिए एक लुक टेस्ट दिया था लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकराया दिया क्योंकि वह करैक्टर से पूरी तरह जुड़ नहीं पाईं। ताजा अपडेट के मुताबिक, निर्माताओं ने देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) से शो का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया है। Also Read - इन 9 टीवी एक्ट्रेस के घर कभी भी बज सकती है शहनाई, पसंद कर लिया है अपना दूल्हा

टाइम्स ऑफ इंडियन से जुड़े सूत्र के मुताबिक, 'हम देवोलीना के साथ बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि डील जल्द हो जाएगी। एक्ट्रेस ने इस रोल के लिए लुक टेस्ट दिया है और सभी को उनका ये लुक पसंद आया है।' हालांकि एक्ट्रेस ने अभी तक निर्माताओं के कॉल और टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दिया।

देवोलीना ने साथ निभाना साथिया (2012-2017) में नई गोपी बहू के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। एक्ट्रेस ने साथ निभाना साथिया के दूसरे सीजन में अपने करैक्टर को रिपीट किया है। ये सीजन पिछले साल अक्टूबर में ट्यूब पर आया था। देवोलीना भट्टाचार्जी ने बिग बॉस के 13वें सीजन में भी भाग लिया था। इस सीजन में वो मेडिकल प्रॉब्लम के कारण बाहर हो गई थीं। हालांकि एक्ट्रेस ने बिग बॉस के 14वीं सीजन में एजाज खान की प्रॉक्सी के रूप में एंट्री की थी। Also Read - Happy Friendship Day: सालों से दोस्ती का रिश्ता निभा रही हैं टीवी की ये हसीनाएं, इंडस्ट्री की खाक छानते हुए मिला बेस्टफ्रेंड

बड़े अच्छे लगते हैं' के दूसरे सीजन (Bade Acche Lagte Hain 2) के दूसरे सीजन में टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर नकुल मेहता (Nakul Mehta) लीड रोल में दिखाई देंगे। दिव्यांका त्रिपाठी ने ईटाइम्स से बात करते हुए कहा था कि वो इस शो में नकुल मेहता के साथ लीड रोल प्ले करने में इतनी सहज नहीं थी। एक्ट्रेस को लगता था कि ये जोड़ी दर्शकों को ऑनस्क्रीन पसंद नहीं आएगी। Also Read - टीवी शोज से रातों रात बाहर निकाल दिए गए ये 9 कलाकार, TRP मिलते ही मेकर्स ने बदला अपना मूड