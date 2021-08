Bade Achhe Lagte Hain 2: Disha Parmar-Nakuul Mehta संग काम करेगा ये कॉमेडियन, सलमान से है खास कनेक्शन

Bade Achhe Lagte Hain 2: Ajay Nagrath Roped in Disha Parmar and Nakuul Mehta's Show: एकता कपूर का जाना माना शो सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ (Bade Acche Lagte Hain) जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ टीवी पर बड़ा धमाका करने वाला है। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं के दूसरे सीजन में टीवी अदाकारा दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) लीड के तौर पर नजर आने वाले हैं। 8 साल बाद दिशा परमार और नकुल मेहता की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। दिशा परमार और नकुल मेहता इससे पहले सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में साथ काम कर चुके हैं। बीते कुछ समय से लगातार सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की कास्ट और कहानी को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2 के सेट से लीक हुआ Disha Parmar- Nakuul Mehta का फर्स्ट लुक, देखें तस्वीर

इसी बीच सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की कास्ट में एक और सितारे की एंट्री हो चुकी है। ताजा मिल रही जानकारी की माने तो कई टीवी और फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर अजय नागरथ (Ajay Nagrath) की एंट्री हो गई है। अजय नागरथ सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। हालांकि सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के मेकर्स ने अब तक भी अजय नागरथ के किरदार से पर्दा नहीं हटाया है।

बता दें कि अजय नागरथ सीआईडी, श्रीमान श्रीमति और चश्मे बद्दूर जैसे टीवी शोज में काम कर चुके हैं। इसके अलावा अजय नागरथ ने ये है जलवा, परदेस और कानून जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। अजय नागरथ ने फिल्म ये है जलवा में सलमान खान और कादर खान जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी। Also Read - फ्लॉप हुआ इन 7 टीवी एक्ट्रेस का ‘कमबैक’, क्या Disha Parmar को भी नहीं मिलेगा दर्शकों का प्यार?

देखें अजय नागरथ की तस्वीरें- Also Read - इस महीने लॉन्च हो रहे हैं ये 7 नए टीवी शोज, उड़ेंगी Anupamaa के मेकर्स की नींदें

View this post on Instagram A post shared by Ajay Nagrath (@ajay.nagrath)

View this post on Instagram A post shared by Ajay Nagrath (@ajay.nagrath)

गौरतलब है कि दिशा परमार और नकुल मेहता ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की शूटिंग शुरू कर दी है। कुछ समय पहले ही सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के सेट से एक तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में दिशा परमार और नकुल मेहता शो के गेटअप में नजर आ रहे थे। खबरों की मानें तो एकता कपूर का ये शो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक टीवी पर दस्तक देने वाला है। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ सोनी टीवी पर ऑन एयर किया जाएगा।