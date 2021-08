Bade Achhe Lagte Hain 2 में Disha Parmar की सौतन बनेगी ये हसीना, Balika Vadhu से जुड़ा है कनेक्शन

Bade Achhe Lagte Hain 2: Balika Vadhu Star Reena Aggarwal to enter in Disha Parmar and Nakuul Mehta's Show: एकता कपूर का सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) कल यानी 30 अगस्त को टीवी पर दस्तक देने वाला है। ऐसे में फैंस सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ को दोबारा देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ की कहानी में कौन कौन से सितारे नजर आने वाले हैं। इसी बीच मेकर्स ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ की स्टारकास्ट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में एक और अदाकारा के नाम से पर्दा हटा दिया गया है। Also Read - Bade Acche Lagte Hain 2 में हुई Kundali Bhagya की इस हसीना की एंट्री, Disha Parmar को देगी कड़ी टक्कर

यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल क्या हाल मिस्टर पांचाल और बालिका वधू (Balika Vadhu) में नजर आ चुकी अदाकारा रीना अग्रवाल (Reena Aggarwal) की जो कि शो में दिशा परमार की सौतन का किरदार निभाने वाली हैं। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल आईडेब्ल्यूएम बज्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार रीना अग्रवाल सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में नकुल मेहता यानी राम की एक्स लवर के तौर पर नजर आने वाली हैं।

ऐसे में साफ है कि क्या हाल मिस्टर पांचाल की ये अदाकारा दिश परमार को शो में कड़ी टक्कर देने वाली है। बता दें कि सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ के पहले सीजन में राम कपूर की एक्स का किरदार आशा नेगी ने निभाया था। आशा नेगी का ये किरदार काफी निगेटिव था जिसकी वजह से प्रिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रीना अग्रवाल की एंट्री से सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ की कहानी पर क्या असर पड़ेगा। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2 में धांसू एंट्री मारेगी Kasautii Zindagii Kay की ये हसीना, नाम जानकर चौंक जाएंगी Hina Khan

देखें रीना अग्रवाल की तस्वीरें- Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2: प्रिया बनकर Disha Parmar ने खींची Nakuul Mehta की टांग, बता दिया 'दवाई की दुकान'

View this post on Instagram A post shared by REENA AGGARWAL (@reenaaggarwal2)

View this post on Instagram A post shared by REENA AGGARWAL (@reenaaggarwal2)

View this post on Instagram A post shared by REENA AGGARWAL (@reenaaggarwal2)

सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में ये सितारे भी आएंगे नजर

रीना अग्रवाल के अलावा सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में कुंडली भाग्य स्टार अंजुम फकीह और शुभावी चौकसी (Shubhaavi Choksey) की भी एंट्री हो चुकी है। ये दोनों ही अदाकाराएं सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में अहम किरदार निभाने वाली हैं।