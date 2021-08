Bade Achhe Lagte Hain 2 के सेट पर Disha Parmar- Nakuul Mehta ने शुरू की शूटिंग, लीक हुई राम प्रिया की पहली तस्वीर

Bade Achhe Lagte Hain 2: Disha Parmar and Nakuul Mehta's first picture Going Viral on Social Media: एकता कपूर का जाना माना शो सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ (Bade Acche Lagte Hain) जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ टीवी पर धमाकेदार वापसी करने वाला है। अपने दूसरे सीजन की वजह से एकता कपूर का ये शो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये बात साफ हो चुकी है कि सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं के दूसरे सीजन में टीवी अदाकारा दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) लीड के तौर पर नजर आने वाले हैं। 8 साल बाद दिशा परमार और नकुल मेहता की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। इससे पहले दोनों सितारों ने सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में साथ काम किया था। इसी बीच सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के सेट से दिशा परमार और नकुल मेहता की एक तस्वीर वायरल हो रही है। Also Read - फ्लॉप हुआ इन 7 टीवी एक्ट्रेस का ‘कमबैक’, क्या Disha Parmar को भी नहीं मिलेगा दर्शकों का प्यार?

इस तस्वीर में दिशा परमार और नकुल मेहता साथ शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बात साफ हो चुकी है कि दिशा परमार और नकुल मेहता ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ की शूटिंग शुरू कर दी है। तस्वीर में नकुल मेहता सूटबूट में नजर आ रहे हैं। नकुल मेहता के हाथ में खाने की प्लेट नजर आ रही है।लगता है कि राम बने नकुल मेहता दिशा परमार से किसी बात को लेकर नाराज हो चुके हैं।

वहीं प्रिया बनी दिशा परमार बड़े ही सादे अंदाज में नकुल मेहता की बात सुनकर रही हैं। तस्वीर में दिशा परमार येलो व्हाइट कलर के सूट में नजर आ रही हैं। दिशा परमार और नकुल मेहता की इस तस्वीर ने सोल मीडिया पर खलबली मचा दी है। फैंस दिशा परमार और नकुल मेहता को साथ देखने के लिए काफी बेकरार हो गए हैं। यही वजह है जो दिशा परमार और नकुल मेहता की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

View this post on Instagram A post shared by ????? ? (@dishaparmarsupremacy)

फैंस दिशा परमार और नकुल मेहता की जोड़ी से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे हैं। खबरों की मानें तो तो मेकर्स सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को जल्द ही लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एकता कपूर का ये शो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक टीवी पर दस्तक देने वाला है। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ सोनी टीवी पर ऑन एयर किया जाएगा। सोनी टीवी के सीरियल प्यार पर जोर नहीं का स्लॉट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को दिया जा चुका है।