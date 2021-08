Bade Achhe Lagte Hain 2: Disha Parmar-Nakuul Mehta के शो एंट्री मारेगी ये हसीना, Jalebi में कर चुकी है काम Bade Achhe Lagte Hain 2: this Jalebi actress Roped in Disha Parmar and Nakuul Mehta's Show: टीवी अदाकारा दिशा परमार और नकुल मेहता ने सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 (Bade Acche Lagte Hain 2) की शूटिंग शुरू कर दी है। इसी बीच एकता कपूर के इस शो में एक और हसीना ने दस्तक दे दी है।