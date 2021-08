Bade Achhe Lagte Hain 2 में धांसू एंट्री मारेगी Kasautii Zindagii Kay की ये हसीना, नाम जानकर चौंक जाएंगी Hina Khan

New entry in Bade Achhe Lagte Hain 2: एकता कपूर का सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ (Bade Acche Lagte Hain) अपने दूसरे सीजन के साथ फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ 30 अगस्त के दिन रात ब बजे सोनी टीवी पर बड़ा धमाका करने वाला है। बीते कुछ समय से एकता कपूर लगातार सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के प्रोमोज शेयर कर रही हैं। इन प्रोमोज में राम और प्रिया आपस में नोंक झोंक करते नजर आए थे। बाते दिन मेकर्स ने दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) के शो का एक और प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2: प्रिया बनकर Disha Parmar ने खींची Nakuul Mehta की टांग, बता दिया 'दवाई की दुकान'

इस प्रोमो में राम और प्रिया एक दूसरे की आदत डालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। राम प्रिया के नए अंदाज को देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं। इसी बीच सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में एक और अदाकारा की एंट्री हो गई है।

ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि शुभावी चौकसी (Shubhaavi Choksey) हैं जो कि सीरियल कसौटी जिंदगी के 2 (Kasautii Zindagii Kay 2) में प्रेरणा और कोमोलिका की सास का रोल प्ले कर चुकी हैं। शुभावी चौकसी सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में एक अहम किरदार निभाने वाली हैं। हालांकि मेकर्स ने अब तक भी सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में शुभावी चौकसी के रोल के बारे में कोई जानकारी दी है। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2: दूसरी मुलाकात में बहस करते दिखे Disha Parmar-Nakuul Mehta, वजह बनी बारिश

देखें सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ का प्रोमो- Also Read - Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3: जल्द बंद होगा Shaheer Sheikh और Erica Fernandes का शो, रिप्लेस करेगा Bade Acche Lagte Hain 2?

गौरतलब है कि शुभावी चौकसी से पहले भी कई सितारों का नाम सामने आ चुका है जो कि सीरियल कसौटी जिंदगी के 2 में दिशा परमार और नकुल मेहता के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इस लिस्ट में पूर्ती आर्या, अजय नागरथ (Ajay Nagrath) अमन माहेश्ववरी और अभिनव कपूर जैसे सितारे का नाम शामिल है।

देखें शुभावी चौकसी की तस्वीरें-

बता दें फैंस सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में 8 साल बाद दिशा परमार और नकुल मेहता की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। इससे पहले दिशा परमार और नकुल मेहता इससे पहले सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में साथ काम कर चुके हैं।