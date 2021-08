Bade Acche Lagte Hain 2 में हुई Kundali Bhagya की इस हसीना की एंट्री, Disha Parmar को देगी कड़ी टक्कर

Bade Achhe Lagte Hain 2: Kundali Bhagya Star Anjum Fakih to enter in Disha Parmar and Nakuul Mehta's Show: एकता कपूर का सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) 5 दिन बाद टीवी पर दस्तक देने वाला है। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ अपने दूसरे सीजन के साथ फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। बीते कुछ समय से एकता कपूर लगातार सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के प्रोमोज शेयर कर रही हैं। ऐसे में फैंस भी सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। वहीं फैंस सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की स्टार कास्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2 में धांसू एंट्री मारेगी Kasautii Zindagii Kay की ये हसीना, नाम जानकर चौंक जाएंगी Hina Khan

बीते कुछ समय में कई टीवी एक्टर्स का नाम सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ से जोड़ा जा चुका है। इसी बीच सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की कास्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सीरियल कुंडली भाग्य की एक अदाकारा सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में नजर आने वाली है।

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि अंजुम फकीह है जो सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता की बहन सृष्टि का किरदार निभाती हैं। इस बात का खुलासा खुद अंजुम फकीह ही कर दिया है। दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) के बारे में बात करते हुए दिशा परमार ने इंडिया फोरम को बताया, मैं ऐसे आइकॉनिक शो का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' में मेरा किरदार काफी अलग है। ऐसे में मुझे एक एक्टर होने के नाते काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है।

देखें अंजुम फकीह की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Anjum Fakih (@nzoomfakih)

View this post on Instagram A post shared by Anjum Fakih (@nzoomfakih)

आगे अंजुम फकीह ने बताया, सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ एक लव स्टोरी है। ऐसे में दर्शकों को सास बहू के ड्रामे से छुटकारा मिल जाएगा। मैं शो में अवपने कोस्टार्स के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही हूं ताकि फैंस कहानी से जुड़ सकें। बता दें अंजुम फकीह के अलावा सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ में सीरियल कसौटी जिंदगी के 2 (Kasautii Zindagii Kay 2) स्टार शुभावी चौकसी (Shubhaavi Choksey) की भी एंट्री हो चुकी है।

देखें सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

बीते कुछ समय से सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के प्रोमोज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इन प्रोमोज में राम और प्रिया आपस में नोंक झोंक करते नजर आए थे। हाल ही में मेकर्स ने दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) के शो का एक और प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें राम और प्रिया साथ दिखे थे।