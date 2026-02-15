ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • इस सुपरनैचुरल शो से टीवी पर कमबैक करेंगे 'बालिका वधू' के जगिया, 7 साल बाद होगी वापसी...

इस सुपरनैचुरल शो से टीवी पर कमबैक करेंगे 'बालिका वधू' के जगिया, 7 साल बाद होगी वापसी

'बालिका वधू' में 'जगिया' का किरदार निभाने वाले एक्टर अब 7 साल बाद टीवी पर कमबैक करने वाले हैं. इस बार वो एक सुपरनैचुरल शो में अपनी कलाकारी दिखाने वाले हैं. एक्टर के इस खबर से उनके फैंस बेहद खुश हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 15, 2026 8:35 PM IST

इस सुपरनैचुरल शो से टीवी पर कमबैक करेंगे 'बालिका वधू' के जगिया, 7 साल बाद होगी वापसी
shashank vyas

छोटे पर्दे के मशहूर एक्टर शशांक व्यास, जिन्हें आज भी घर-घर में 'बालिका वधू' के 'जगिया' के रूप में याद किया जाता है, एक बार फिर टीवी की दुनिया में धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं. करीब 7 साल लंबे इंतजार के बाद शशांक एक नए और अनोखे अवतार में दर्शकों के सामने आने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शशांक को टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेस हिबा नवाब के अपोजिट एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है. आइए जानते हैं शशांक के इस कमबैक और उनके इतने लंबे ब्रेक की असली वजह के बारे में.

Also Read
Bigg Boss 19 में तबाही मचाने आएगा Naagin का ये हैंडसम हंक, इन सितारों के नाम पर भी चल रही है चर्चा

सुपरनैचुरल शो में दिखेगा शशांक का जलवा

पिछले काफी समय से चर्चा थी कि हिबा नवाब एक नए सुपरनैचुरल थ्रिलर शो का हिस्सा बनने जा रही हैं. अब खबर आई है कि मेकर्स ने इस शो के लिए मेल लीड के तौर पर शशांक व्यास के नाम पर मुहर लगा दी है. मेकर्स का दावा है कि शशांक ने अपने करियर में अब तक ऐसा रोल कभी नहीं निभाया है. यह किरदार उनके पिछले चॉकलेटी बॉय या संस्कारी बेटे की इमेज से बिल्कुल अलग होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो इस शो में हिबा के अपोजिट दो मेल लीड एक्टर्स होंगे, जिनमें से एक शशांक व्यास हैं.

Also Read
Khatron Ke Khiladi 12 Contestant List: रोहित शेट्टी के खतरों से भिड़ेंगे ये 12 सूरमा? लिस्ट में है प्रतीक से लेकर मुनव्वर तक का नाम

7 साल बाद कमबैक

शशांक व्यास को आखिरी बार 2019 में शो 'रूप-मर्द का नया स्वरूप' में देखा गया था. हालांकि, वह शो खत्म होने के बाद शशांक टीवी की चकाचौंध से दूर हो गए. इस दौरान उन्होंने खुद को वेब सीरीज और अलग तरह के सिनेमा के लिए तैयार किया. हाल ही में उन्हें वरुण धवन और सामंथा की चर्चित वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बनी' में भी देखा गया था.

Also Read
Bigg Boss 15 contestant Donal Bisht: पत्रकार से एक्टर बनी डोनल बिष्ट, इस को-स्टार संग झगड़े को लेकर बटोरी सुर्खियां

क्यों लिया टीवी से इतना लंबा ब्रेक?

शशांक ने एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया था कि आखिर क्यों उन्होंने टीवी से दूरी बनाई थी. शशांक का मानना है कि टीवी पर काम करते हुए वह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे. उन्होंने कहा, "अगर मैं एक ही जगह पर टिका रहता, तो मैं खुद को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पाता. कंफर्ट जोन में रहना एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी गलती है." 'बालिका वधू' जैसे कल्ट शो ने उन्हें पहचान तो दी, लेकिन एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते वह कुछ नया करना चाहते थे. दिलचस्प बात यह है कि 'बालिका वधू' के सेट पर मौजूद टेक्निशियन भी शशांक से अक्सर कहते थे कि उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि उनमें एक फिल्मी हीरो वाली बात है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Balika Vadhu Shashank Vyas Shashank Vyas News