Pratyusha Banerjee का केस लड़ने के चक्कर में कर्ज में डूबे माता पिता, कंगाली के चलते एक कमरे में जिंदगी गुजारने को हुए मजबूर

Balika Vadhu's Anandi aka Pratyusha Banerjee's Parents are facing Financial Crunch, Says We lost Everything for winning the case: टीवी सीरियल 'बालिका वधू' (Balika Vadhu) में आनंदी का किरदार निभा चुकीं प्रत्युषा बनर्जी (Pratyusha Banerjee) को दुनिया से अलविदा कहे जमाना बीत गया है। साल 2016 में प्रत्युषा बनर्जी ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि प्रत्युषा बनर्जी का परिवार उनकी मौत को आत्महत्या नहीं मानता। प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी को जान देने के लिए उकसाया गया था। प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद राहुल राज को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राहुल राज को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

बीते कई साल से प्रत्युषा बनर्जी का परिवार उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। प्रत्युषा बनर्जी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में उनका परिवार आर्थिक तंगी की चपेट में आ चुका है। अब तो हालत ऐसी हो चुकी है कि प्रत्युषा बनर्जी के पिता शंकर बनर्जी और मां सोमा बनर्जी को एक कमरे के घर में गुजारा करना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा प्रत्युषा बनर्जी के पिता ने किया है।

आजतक से बात करते हुए प्रत्युषा बनर्जी के पिता ने बताया, मेरी बेटी की मौत के बाद हमारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। ये तूफान हमारा सब कुछ लेकर चला गया। हम लुट चुके हैं। अब हमारे पास एक रुपया भी नहीं है। हमारी बेटी ही हमारा सहारा थी। उसने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। उसके जाने के बाद हम कई बार कर्ज ले चुके हैं। घर चलाने के लिए प्रत्युषा बनर्जी की मां एक चाइल्ड केयर सेंटर में काम करती हैं।

आगे प्रत्युषा बनर्जी के पिता ने बताया, मैं खाली समय में कहानियां लिखता हूं। हो सकता है किसी को मेरी कहानी पसंद आ जाए। भले ही अब हमारे पास कुछ न बचा हो लेकिन हमने अब भी हिम्मत नहीं हारी है। मैं अपनी बेटी के हक के लिए आखिरी सांस तक ऐसे ही लड़ाई करता रहूंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं ये केस जरूर जीतूंगा।