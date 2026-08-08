KBC 18: अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर दिखे आमिर खान-सनी देओल, बिग बी बोले- 'आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है'

KBC 18 Promo Video: अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' पर आमिर खान और सनी देओल पहुंचने वाले हैं. शो का प्रोमो वीडियो सामने आया है और ध्यान खींच रहा है.

आमिर खान और सनी देओल केबीसी 18 में नजर आने वाले हैं.

मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के चर्चित रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati 18) को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. इस शो का 18वां सीजन 10 अगस्त से शुरू होने वाला है. 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. शो के प्रोमो वीडियो लोगों को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं. अब अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का नया प्रोमो आया है, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान (Aamir Khan) और सनी देओल (Sunny Deol) नजर आ रहे हैं. तीनों सितारों के बीच काफी मजेदार बात हो रही है. शो का प्रोमो वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का नया प्रोमो खींच रहा ध्यान

शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का नया प्रोमो वीडियो रिलीज किया गया है. इसमें अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर आमिर खान और सनी देओल नजर आ रहे हैं. आमिर खान कहते हैं, 'आपने अपने प्रोमो वीडियो में कहा सोचना पड़ेगा. बता दीजिए सर, क्या सोचना पड़ेगा?' अमिताभ बच्चन कहते हैं, 'ऐसा है सर, मुझे देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है.' आमिर खान कहते हैं, 'वो तो मुझे पता चल गया है सर.' बिग बोलते हैं, 'इतना आसान नहीं होने वाला है.' आमिर खान कहते हैं, 'कोशिश करते हैं सर.' अमिताभ बच्चन बोलते हैं, 'क्योंकि सोचना पड़ता है ना भाईसाहब.' आमिर कहते हैं, 'सोचना पड़ेगा सर, वाकई सोचना पड़ेगा.' शो का नया प्रोमो वीडयो काफी पसंद किया जा रहा है. बताते चलें कि शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिप एप पर देख सकते हैं.

View this post on Instagram A post shared by sonytvofficial (@sonytvofficial)

फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन में व्यस्त हैं स्टार्स

बताते चलें कि सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अभिमन्यु सिंह, अली फजल जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है और इसके बाद फैंस इसे बड़े पर्दे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. सनी देओल अपनी इस अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने में व्यस्त हैं. अब वह आमिर खान के साथ अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' पर दिखाई देने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.