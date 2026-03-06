Dubai में मिसाइल हमलों के बीच फंसी Bebika Dhurve ने वीडियो शेयर कर दिया ऐसा बयान, भड़के यूजर्स बोले- 'वापस मत आना'

The 50 कंटेस्टेंट Bebika Dhurve का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दुबई में हो रहे मिसाइल हमलों के बीच ऐसा बयान देती नजर आईं, जिसे सुनकर भारतीय यूजर्स भड़के उठे और उन्हें वापस न आने की सलाह दे रहे हैं.

Bebika Dhurve Video: पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी एशियाई देशों में युद्ध (US-Iran War) जैसे हालत बने हुए हैं. वहीं दुबई (Dubai) के आसमान में मिसाइलों की बौछार के बीच डिफेंस सिस्टम की गूंज से पूरा शहर हाई अलर्ट पर है. एयरपोर्ट्स पर हजारों मुसाफिर फंसे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर टेंशन में और अपने-अपने देश की सरकारों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. इसी बीच 'बिग बॉस ओटीटी 2' (Bigg Boss OTT 2) और 'द 50' (The 50) फेम बेबिका ध्रुवे (Bebika Dhurve) का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद भारतीय यूजर्स इतना भड़के उठे कि उन्हें जमकर खरी-खोटी तो सुना ही रहे हैं साथ ही बेबिका को भारत वापस न आने की सलाह तक दे रहे हैं.

Bebika ने की दिल्ली और दुबई की तुलना

दरअसल, इन दिनों दुबई में फंसी बेबिका ध्रुवे ने अपनी सलामती का एक अपडेट वीडियो शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने जो बयान दिया है उशने नया विवाद खड़ा कर दिया है. बता दें कि, क्लिप में बेबिका ने दुबई और दिल्ली की तुलना करते हुए कुछ ऐसा कहा है जो रोगों को रास नहीं आया और उनकी जमकर क्लास लगा दी.

Video में क्या बोलीं Bebika Dhurve?

सामने आए वीडियो में बेबिका (Bebika Dhurve Video) को कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'दुबई में रात के 9 बजे मेरे सिर के ऊपर से मिसाइल जा रही है, फिर भी मैं यहां इतना सेफ महसूस कर रही हूं. वहीं अगर मैं दिल्ली में होती, तो रात 9 बजे घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती.' उन्होंने अपने वीडियो में इस बात पर काफी जोर दिया कि वे दुबई में मिसाइलों के बीच भी काफी ज्यादा सुरक्षित हैं.

It’s shameful to insult your own country while abroad.

If you feel safer under missiles than in Delhi, then don’t bother coming back to India.

We value loyalty over such baseless comparisons.#The50 #ElvishYadav #IndiaComesFirst pic.twitter.com/gVDEvJX2Ez — pyara_inssan (@pyra_insan) March 5, 2026

नेटिजन्स ने लगाई जमकर क्लास

वहीं जैसे ही बेबिका ध्रुवे का ये वीडियो नेटिजन्स के सामने आया है और इसमें उनका बयान सुनकर हर किसी का पारा हाई हो गया और उन्होंने बेबिका को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि, उन्होंने सुरक्षा की तुलना के बहाने भारत खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश की.

Aana mat india wapas! NamaķH̤aɽam̐… desh pe bojh hote hain aise log!! Shameful — Priya Vatsh 2.0 (@vatshpriya2) March 5, 2026

I hope yeh madam apne safe jage pe hi rahe.. India kabhi na aye ? — J????????⟭⟬ (@crazyoumoon_12) March 5, 2026

Kam ke liye india yaad aata he aese log ko — pyara_inssan (@pyra_insan) March 5, 2026

Agar safe nhi thi toh the 50 jhakk marane ke liye kar rahi thi kyuki fans iske hein nhi aur payment inko mila nhi ?? — Sanvik khanna (@k74095_khana) March 5, 2026

बेबिका के इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अब वापस इंडिया मत आना', दूसरे ने लिखा, 'काम के लिए इन लोगों को इंडिया याद आता है और बातें ऐसी करते हैं.' एक अन्य ने तंज कसते हुए लिखा, 'उम्मीद है ये मैडम अपनी 'सेफ जगह' पर ही रहेंगी, इंडिया कभी न आएं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स बेबिका ध्रुवे के इस वीडियो पर देखने को मिल रहा है.

Don't come , no one is desperate to see you here, after her comment, she will be still safe in India if she comes back. Ask her to say same dialogue for Dubai — B (@beena_pp13922) March 6, 2026

कौन हैं Bebika Dhurve?

अगर आप लोग ये नहीं जानते कि बेबिका ध्रुवे (Kaun Hai Bebika Dhurve?) कौन हैं? तो बता दें कि बेबिका एक एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्हें असली पहचान 'बिग बॉस ओटीटी 2' से मिली थी, जहां वे अपने बेबाक और लड़कू अंदाज के लिए जानी जाती थीं. वहीं एक्ट्रेस को हाल ही में रियलिटी शो 'द 50' (The 50) में भी देखा गया था. हालांकि, अब वो शो से बाहर हो चुकी हैं और इन दिनों दुबई में फंसी हुई हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

