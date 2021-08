Bade Acche Lagte Hain 2: शूटिंग से पहले रोमांटिक हुए Rahul Vaidya, अपनी दुल्हनिया Disha Parmar को दिया खूबसूरत तोहफा

Rahul Vaidya gave this gift to Disha Parmar Before Bade Acche Lagte Hain 2 shoot: एकता कपूर का सुपरहिट टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Acche Lagte Hain 2) का दूसरा सीजन जल्दी ही शुरू होने वाला है। इस टीवी सीरियल के दूसरे पार्ट के ऐलान के साथ ही शो को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। साक्षी तंवर और राम कपूर के हिट टीवी शो के नए सीजन में इस बार राम और प्रिया का किरदार नकुल मेहता (Nakuul Mehta) और दिशा परमार (Disha Parmar) निभाने वाले हैं। जिसका प्रोमो निर्माताओं ने बीते दिनों ही जारी किया था। जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब इस टीवी सीरियल की शूटिंग बस शुरू ही होने वाली है। Also Read - Bade Acche Lagte Hain 2 PROMO: 32 की कुड़ी और 38 साल का मुंडा, कुछ ऐसे होगी Disha Parmar-Nakuul Mehta की पहली मुलाकात

शो की शूटिंग की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले बिग बॉस 14 फेम राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने अपनी दुल्हनिया दिशा परमार को बेहद रोमांटिक अंदाज में ऑल द बेस्ट विश किया है। जिसकी जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक वीडियो जारी करके दी है। वीडियो में राहुल वैद्य अपनी पत्नी दिशा परमार को शो की शूटिंग शुरू होने से एक दिन पहले बधाई देते हैं और फिर टीवी शो के टाइटल पर बेस्ड पुराने गाने को गुनगुनाते दिख रहे हैं। राहुल वैद्य गिटार की धुन पर ये बेहद खूबसूरत गाना गाते हैं। जबकि दिशा परमार राहुल वैद्य की ओर से सुबह-सुबह मिले इस प्यारे से गाने का मजा लेती दिख रही हैं। ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

वीडियो में राहुल वैद्य और दिशा परमार नाइट सूट में नजर आ रहे हैं। जिसे देख पता लगता है कि राहुल वैद्य ने दिन की शुरुआत ही इस रोमांटिक गीत से की है। राहुल वैद्य के इस वीडियो पर टीवी सेलेब्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। राहुल वैद्य और दिशा परमार की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती है। बिग बॉस 14 के दौरान से ही ये कपल लोगों का प्यार बटोर रहा है। राहुल वैद्य का ये रोमांटिक गाना आपको कैसा लगा। अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।