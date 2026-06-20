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इंडस्ट्री से तंग आकर सब्जी का ठेला लगाने की तैयारी कर रही है ये एक्ट्रेस, फैंस को लगा 440 वोल्ट का झटका

Actress to sell Vegetables: टीवी की एक एक्ट्रेस ऐसी है जो सब्जी का ठेला लगाने वाली है. इस बयान के सामने आने के वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है . चलिए जानते हैं कि ये बयान क्या है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 20, 2026 9:02 AM IST
इंडस्ट्री से तंग आकर सब्जी का ठेला लगाने की तैयारी कर रही है ये एक्ट्रेस, फैंस को लगा 440 वोल्ट का झटका

इंडस्ट्री से तंग आकर सब्जी का ठेला लगाने की तैयारी कर रही है ये एक्ट्रेस

Actress to sell Vegetables: टीवी और बॉलीवुड में बहुत से सितारे ऐसे हैं जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. सितारे बातों ही बातों में ऐसे बयान दे जाते हैं जिसे सुनकर फैंस को भी सदमा लग जाता है. हाल ही में एक टीवी एक्ट्रेस ने सब्जी का ठेला लगाने की बात की है, इस एक्ट्रेस ने जमाने के सामने टीवी जगत के लोगों को धमकी दे डाली. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा शिल्पा शिंदे की जो कि बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. शिल्पा शिंदे ने हाल ही में शहजादा धामी को सपोर्ट किया है, शहजादा धामी ने आरोप लगाए थे कि उनके शो के मेकर्स ने उनका बकाया नहीं दिया है. अभी भी शहजादा धामी के 30 लाख रुपए फंसे हुए हैं. ये बयान सामने आते ही शिल्पा शिंदे ने टीवी प्रोड्यूसर्स की क्लास लगाई है. शिल्पा शिंदे ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में लिखा, केवल मेरी आत्मा जानती है कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ है. मैं अब इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती. मुझे अब कोई रोल नहीं चाहिए, टीवी में काम करना अपमानजनक है.

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शिल्पा शिंदे का फूटा गुस्सा

आगे शिल्पा शिंदे ने कहा, टीवी की दुनिया में क्रिएटिविटी नहीं बची है. अब बेकार के शो बनाए जा रहे हैं. ऐसे सितारों से इंडस्ट्री भरी पड़ी है जो बेइज्जती करवाकर काम करते हैं. मैं किसी के आगे सिर नहीं झुका सकती. किसी की चापलूसी करने से अच्छा है कि मैं सड़क पर सब्जी का ठेला लगा लूं. शिल्पा शिंदे के इस बयान ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने शिल्पा शिंदे को बैन करने की कोशिश की थी.

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क्या भाभी घर पर है को छोड़ेंगी शिल्पा शिंदे?

शिल्पा शिंदे ने दावा किया था कि उन्होंने भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर पर झूठा छेड़खानी का आरोप लगाया था. जिसके बाद AICWA शिल्पा शिंदे को सबक सिखाने की तैयारी में निकल पड़ा. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से से अपील की थी कि शिल्पा के खिलाफ एक्शन लिया जाए. अब माना जा रहा है कि शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर है को भी छोड़ने का प्लान कर रही हैं. यही वजह है जो फैंस अब शिल्पा शिंदे को लेकर परेशान होने लग गए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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