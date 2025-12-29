ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • 'घुटन हो रही है...', मुंबई में होटल में रहने को मजबूर Bhabhi Ji Ghar Par Hai की Shilpa Shi...

'घुटन हो रही है...', मुंबई में होटल में रहने को मजबूर Bhabhi Ji Ghar Par Hai की Shilpa Shinde, नहीं है कोई घर

Shilpa Shinde On Mumbai Life: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे काफी समय बाद मुंबई लौटी हैं. वह सीरियल भाभी जी घर पर है की शूटिंग कर रही हैं. अब एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्हें यहां पर होटल में रहना पड़ रहा है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: December 29, 2025 1:23 PM IST

'घुटन हो रही है...', मुंबई में होटल में रहने को मजबूर Bhabhi Ji Ghar Par Hai की Shilpa Shinde, नहीं है कोई घर

Shilpa Shinde On Mumbai Life: टीवी सीरियल भाभी जी घर पर में हैं में शिल्पा शिंदा लौट आई हैं. इस शो के जरिए शिल्पा शिंदे ने टीवी में कमबैक किया है. वह काफी समय से एक्टिंग से दूर थीं. इस शो की वजह से उन्हें फिर से मुंबई आना पड़ा है. शिल्पा शिंदा काफी समय पहले ही कर्जत शिफ्त हो गई थीं लेकिन अब मुंबई आने के बाद शिल्पा शिंदे को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में किया है. शिल्पा ने खुलासा किया है कि उन्हें मुंबई में एक होटल में रहना पड़ रहा है.

Also Read
'भीख मांगोगे आप लोग...' शुभांगी अत्रे के बयान पर Shilpa Shinde का यू-टर्न, मीडिया को सुनाई खरी-खोटी, कहा- माफी मांगो

मुंबई आकर परेशानी में फंसीं शिल्पा शिंदा

शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुंबई लौटने पर हो रही परेशानियों का खुलासा किया. शिल्पा ने कहा कि हां, ये सब मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है. इस तरह से तुरंत ही ज्वाइन करना. मैंने इस शो के लिए बिना कुछ सोचे ही हां कर दी थी. जैसे ही आसिफ जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सब आपको मिस कर रहे हैं तो मैंने तुरंत ही अपना जवाब हां में दे दिया. मैंने इस बार में कुछ सोचा तक नहीं, लेकिन इस चीज का एहसास था कि मुझे कई सारी चीजों को मैनेज करना होगा, क्योंकि मैं इस दुनिया से पूरी तरह दूर हो गई हूं. ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है. ये भी सच है कि आप कभी भी दो नाव में सवार नहीं रह सकते हैं. जिंदगी में बैलेंस तलाश करना बहुत जरूरी है. मैंने उसे सिर्फ रोका है लेकिन मैं आगे उस पर प्लान जरूर करूंगी.

Also Read
Shilpa Shinde बर्ताव पर TV के कृष्ण को आया भयंकर गुस्सा, एक्ट्रेस को जमकर धोया! कहा- 'वो आप हैं...'

TRENDING NOW

कर्जत में फ्यूचर देख रही हैं शिल्पा शिंदे

इसके आगे शिल्पा शिंदे ने बताया कि वह वहां की जिंदगी को काफी मिस कर रही हैं. वहां पर काफी ज्यादा शांति है और शहर की जिंदगी भागदौड़ से भ री हुई है. यहां बहुत शोर है. शिल्पा का कहना है कि यहां पर लोग हर जगह मिल जाते हैं और इसी वजह से उन्हें यहां पर घुटन होती है. एक्ट्रेस का कहना है कि वह मुंबई में ही पली बढ़ी है लेकिन इस तरह की चीज फिर भी फेस कर रही है. उनके पास अब मुंबई में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है. वह यहां पर होटल या फिर किराे पर रह रही है. शिल्पा ने आखिरी में बताया कि वह कर्जत में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई है और वहीं पर फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Shilpa Shinde के वापस आते ही आएंगे Bhabi Ji Ghar Par Hai में ये 7 ताबड़तोड़ ट्विस्ट, अब होगी Anupama की छुट्टी

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Bhabhi Ji Ghahr Par Hain Entertainment News Shilpa Shinde Tv News