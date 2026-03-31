Bhabiji Ghar Par Hain: अब तो 'धुरंधर' से चलाना पड़ेगा काम... 11 साल बाद बंद होगा गोरी मैम का शो? अधूरी रह जाएगी विभूति-तिवारी की लव स्टोरी

Bhabiji Ghar Par Hain Bhabiji Ghar Par Hain to go off air: गोरी मेम के शो सीरियल भाभी जी घर पर है को लेकर एक बड़ी खबर सामने रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो एंड टीवी का ये शो जल्द ही बंद होने वाला है.

Bhabiji Ghar Par Hain Bhabiji Ghar Par Hain to go off air: सीरियल भाभी जी घर पर है (Bhabiji Ghar Par Hain) टीवी के उन शोज में से एक है जो सालों से टीवी की दुनिया में धमाल मचा रहा है. इस शो को टीवी पर दस्तक दिए 11 साल का समय हो चुका है. सालों बीत जाने के बाद भी फैंस लगातार सीरियल भाभी जी घर पर है पर प्यार लुटा रहे हैं. जब जब शो में अनीता और भाभी, विभूति और अंगूरी भाभी की जोड़ी आती है, तब तब हंगामा मच जाता है. हालांकि सौम्या टंडन सीरियल भाभी जी घर पर है का हिस्सा नहीं हैं. बावजूद इसके सीरियल भाभी जी घर पर है के फैंस उनको शो में मिस करते हैं. धुरंधर में काम करने के बाद भी लोग उनको गोरी मैम के नाम से ही बुला रहे हैं. इसी बीच सीरियल भाभी जी घर पर है को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सीरियल भाभी जी घर पर है को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है. दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीरियल 'भाभी जी घर पर है' को ऑफ एयर कर दिया जाएगा. हालांकि सीरियल भाभी जी घर पर है पूरी तरह से बंद नहीं होगा, सीरियल भाभी जी घर पर है को अब ओटीटी पर शिफ्ट कर दिया जाएगा. ये खबर सुनकर सीरियल भाभी जी घर पर है के फैंस ने चैन की सांस ली है. अब आप सीरियल भाभी जी घर पर है को एंड टीवी की जगह जी5 पर देख पाएंगे.

सीरियल भाभी जी घर पर है में हाल ही में हुए थे बड़े बदलाव

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सीरियल भाभी जी घर पर है की कहानी में बड़े बदलाव हुए थे. सीरियल भाभी जी घर पर है में शिल्पा शिंदे ने अंगूरी भाभी बनकर बवाल मचा दिया था. सालों बाद सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी को देखकर फैंस को भी सदमा लग गया था. हालांकि शिल्पा शिंदे की एंट्री भी सीरियल भाभी जी घर पर है की रेटिंग नहीं बढ़ा पाई. काफी समय से सीरियल भाभी जी घर पर है का टीआरपी में हाल खराब है.

सीरियल भाभी जी घर पर है की गोरी मेम ने मचा रखा है बवाल

अभी धुरंधर 2 को रिलीज हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है. इस फिल्म की शुरुआत में ही गोरी मेम ने हमजा को चांटा मारकर बवाल काट दिया था. अब तक लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गोरी मेम को हमजा पर गुस्सा क्यों आया. अब सीरियल भाभी जी घर पर है को लेकर इतनी बड़ी खबर सामने आ गई. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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