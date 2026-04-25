'भाबीजी घर पर हैं' फेम नेहा पेंडसे ने शेयर किया भयावह वाकया, बीच सड़क पर घटी शर्मनाक घटना!...

टीवी एक्ट्रेस नेहा पेंडसे ने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव शेयर किया है. मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग के दौरान एक अजनबी की घिनौनी हरकत से एक्ट्रेस एकदम सहम गईं.

'मे आई कम इन मैडम' और 'भाबीजी घर पर हैं!' जैसे सीरियल से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस नेहा पेंडसे अपनी कॉमिक टाइमिंग और ग्लैमरस अंदाज के लिए फेमस हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के एक ऐसे एक्सपीरिएंस के बारे में बताया है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

मुंबई के सड़क पर हुई ये घटना

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह घटना उस समय हुआ जब वह सुबह के समय मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग कर रही थीं. एक नॉर्मल सुबह की तरह नेहा अपनी फिटनेस रूटीन में बिजी थीं, तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है. कार ड्राइवर ने शीशा नीचे कर नेहा से किसी रास्ते के बारे में पूछना शुरू किया. नेहा ने उसकी मदद करनी चाही और उसकी बात ठीक से सुनने के लिए वह कार के बिल्कुल करीब पहुंच गईं.

कार ड्राइवर की हरकत

नेहा पेंडसे जैसे ही कार के पास पहुंचीं, उस शख्स ने अपनी असली हरकत दिखा दी. एक्ट्रेस ने बताया, "जैसे ही मैं पास गई, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया." इससे पहले कि नेहा की चीख निकलती या वह खुद को छुड़ा पातीं, वह शख्स तेजी से कार भगा ले गया. एक्ट्रेस के अनुसार, वह महज एक सेकंड का समय था, लेकिन उस समय ने उन्हें जिंदगी भर का सदमा और डर दे दिया.

नेहा ने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी. उनके हाथ में उनकी 'क्रूज' गाड़ी की चाबी थी, जिसमें एक बड़ा और भारी रिमोट ब्लॉक लगा था. गुस्से और सेल्फ डिफेंस में नेहा ने वह चाबी पूरी ताकत से उस भागती हुई कार की ओर फेंकी. चाबी सीधे जाकर कार के पिछले शीशे पर जोर से लगी.

डर से कांप गई एक्ट्रेस

चाबी लगते ही उस शख्स ने अचानक ब्रेक मारा. नेहा बताती हैं कि वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था. उन्हें लगा कि शायद वह व्यक्ति अब गाड़ी रिवर्स लेकर उन पर हमला करेगा. वह शख्स कुछ पलों के लिए रुका, सिर्फ यह देखने के लिए कि उसकी गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है, और फिर वहां से तेजी से निकल गया. नेहा आज भी उस पल को याद कर सिहर उठती हैं.

नेहा पेंडेस का करियर

नेहा पेंडसे सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 10 साल की उम्र से की थी. साल 1995 में एकता कपूर के हॉरर शो 'कैप्टन हाउस' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम किया. इसके बाद 'हसरतें' और 'पड़ोसन' जैसे सीरियल ने उन्हें पहचान दिलाई. नेहा ने साल 1999 में फिल्म 'दाग: द फायर' से बॉलीवुड में कदम रखा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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