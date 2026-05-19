'हमारे बीच दरार पड़ चुकी है', शादी के 9 साल बाद हर्ष लिंबाचिया से तलाक ले रही हैं Bharti Singh? कॉमेडियन ने बताई पूरी बात

कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और राइटर हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) की काफी पॉपुलर जोड़ी है. ये पति-पत्नी जिस भी महफिल में जाते हैं, वहां सभी का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाते हैं. फिलहाल, भारती सिंह का एक बयान चर्चा में बना हुआ है. उन्होंने ऐसी बात कही है कि लोग हैरान रह गए हैं. दरअसल, भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ तलाक को लेकर बात की है. भारती सिंह ने अपने और हर्ष लिंबाचिया के रिश्ते की पूरी बात बताई है. आइए जानते हैं कॉमेडियन ने क्या बताया है.
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को कहा जा रहा था कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. इसके बाद दोनों के फैंस चिंतित हो गए थे. अब भारती सिंह ने इस पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने व्लॉग में कहा, 'दोस्तों मैं अब हर्ष के साथ नहीं रह सकती क्योंकि अब हम दोनों के बीच में दरारें आने लगी हैं. इरिटेशन होने सगी है और बहुत सारी बातें हैं जो हर्ष को बर्दाश्त नहीं होती है. हमारे रिश्ते में दरार पड़ी और अब अलग हो रहे हैं. ऐसी बहुत सारी घटिया न्यूज आ रही हैं जो बहुत ही गलत है. हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते शायद मगर कर भी अलग ना हों. ये जो न्यूज होती है, वो सुनने में बहुत अजाय आता है कि भारती और हर्ष के बीच बड़ी दरार, उनके रिश्ते में आई खटास. खटास, हमारे घर में नींबू अच्छे नहीं आ रहे हैं और खटास? इस तरह से भारती सिंह ने क्लियर कर दिया है कि वह और हर्ष लिंबाचिया अलग नहीं हो रहे हैं और उनके बीच सबकुछ अच्छा चल रहा है.
बताते चलें कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने साल 2017 में शादी की थी. इससे पहले दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया साल 2022 में बेटे लक्ष्य और साल 2026 में बेटे यशवीर के माता-पिता बने थे. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. दोनों की बीच की बॉन्डिंग और फनी अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. ये कपल अक्सर किसी ना किसी रिलयलिटी शो का हिस्सा बने नजर आते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.