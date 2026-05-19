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'हमारे बीच दरार पड़ चुकी है', शादी के 9 साल बाद हर्ष लिंबाचिया से तलाक ले रही हैं Bharti Singh? कॉमेडियन ने बताई पूरी बात

Bharti Singh On Her Divorce News: पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ तलाक पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 19, 2026 3:56 PM IST
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भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया से तलाक की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.

कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और राइटर हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) की काफी पॉपुलर जोड़ी है. ये पति-पत्नी जिस भी महफिल में जाते हैं, वहां सभी का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाते हैं. फिलहाल, भारती सिंह का एक बयान चर्चा में बना हुआ है. उन्होंने ऐसी बात कही है कि लोग हैरान रह गए हैं. दरअसल, भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ तलाक को लेकर बात की है. भारती सिंह ने अपने और हर्ष लिंबाचिया के रिश्ते की पूरी बात बताई है. आइए जानते हैं कॉमेडियन ने क्या बताया है.

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भारती सिंह ने तलाक को लकर कही ये बात

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को कहा जा रहा था कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. इसके बाद दोनों के फैंस चिंतित हो गए थे. अब भारती सिंह ने इस पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने व्लॉग में कहा, 'दोस्तों मैं अब हर्ष के साथ नहीं रह सकती क्योंकि अब हम दोनों के बीच में दरारें आने लगी हैं. इरिटेशन होने सगी है और बहुत सारी बातें हैं जो हर्ष को बर्दाश्त नहीं होती है. हमारे रिश्ते में दरार पड़ी और अब अलग हो रहे हैं. ऐसी बहुत सारी घटिया न्यूज आ रही हैं जो बहुत ही गलत है. हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते शायद मगर कर भी अलग ना हों. ये जो न्यूज होती है, वो सुनने में बहुत अजाय आता है कि भारती और हर्ष के बीच बड़ी दरार, उनके रिश्ते में आई खटास. खटास, हमारे घर में नींबू अच्छे नहीं आ रहे हैं और खटास? इस तरह से भारती सिंह ने क्लियर कर दिया है कि वह और हर्ष लिंबाचिया अलग नहीं हो रहे हैं और उनके बीच सबकुछ अच्छा चल रहा है.

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भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने साल 2017 में की थी शादी

बताते चलें कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने साल 2017 में शादी की थी. इससे पहले दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया साल 2022 में बेटे लक्ष्य और साल 2026 में बेटे यशवीर के माता-पिता बने थे. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. दोनों की बीच की बॉन्डिंग और फनी अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. ये कपल अक्सर किसी ना किसी रिलयलिटी शो का हिस्सा बने नजर आते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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