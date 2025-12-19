Bharti Singh और Haarsh Limbachiyaa ने सुनाई फैंस को गुड न्यूज, घर में फिर से गूंजी किलकारियां...

Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa welcome their second baby: खबर आ रही है कि टीवी की लाफ्टर क्वीन भारती सिंह दोबारा मां बन गई हैं. हाल ही में भारती सिंह ने एक और बेटे को जन्म दिया है. अब फैंस भारती सिंह को दोबारा मां बनने की बधाई दे रहे हैं.

साल बस खत्म होने को ही है और सितारों ने क्रिसमस और नए साल की तैयारी शुरू कर दी है, इसी बीच टीवी की लाफ्टर क्वीन भारती सिंह (Bharti Singh) के घर पर खुशियों ने दस्तक दे दी है. खबर आ रही है कि भारती सिंह दोबारा मां बन गई हैं. कुछ समय पहले ही भारती सिंह ने एक बेटे को जन्म दिया है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. ये खबर सामने आते ही फैंस ने भारती सिंह को दोबारा मां बनने की बधाई देनी शुरू कर दी है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब भारती सिंह को अस्पताल में भर्ती किया गया था. ये खबर सामने आने के बाद भारती सिंह के फैंस काफी परेशान हो गए थे. दावा किया जा रहा था कि प्रेग्नेंसी में भारती सिंह की तबियत थोड़ी नासाज हो गई थी. अब भारती सिंह ने फैंस को एक शानदार खबर सुनाई है. बता दें भारती सिंह हमेशा से एक बेटी को जन्म देना चाहती थीं. पहले तो भारती सिंह को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता ही नहीं चला. जब उनको अपनी प्रेग्नेंसी की भनक लगी वैसे ही वो बेटी की दुआ करने लगी थीं.

प्रेग्नेंसी में भी काम कर रही थीं भारती सिंह

कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी भारती सिंह का ये सपना पूरा नहीं हो पाया है. इस बार गोले को बहन की जगह भाई से ही काम चलाना पड़ेगा. प्रेग्नेंसी के दौरान भी भारती सिंह काफी एक्टिव थीं. भारती सिंह लगातार काम कर रही थीं. लाफ्टर शेफ 3 के सेट पर कई बार भारती सिंह को सितारों के साथ धमाल मचाते हुए देखा गया है. अचानक ही भारती सिंह के मां बनने की खबर आ गई. गोला के समय भी भारती सिंह ने अपने काम और कमिटमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था.

लाफ्टर शेफ 3 ने टीआरपी में मचा रखा है हंगामा

आपको बता दें कि इस समय लाफ्टर शेफ 3 ने टीवी की दुनिया में धमाल मचा रखा है. हाल ही में इस शो ने टॉप 5 में धमाकेदार एंट्री की है. भारती सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कोई भी उनकी कॉमेडी के आगे नहीं टिक सकता. इस समय भारती सिंह का शो अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज को कड़ी टक्कर दे रहा है. लाफ्टर शेफ 3 का हर सीजन फैंस को खूब पसंद आता है. जैसे ही भारती सिंह लाफ्टर शेफ 3 की होस्ट की कुर्सी संभालती हैं वैसे ही फैंस अपने घर के टीवी चालू कर देते हैं. आज के समय में लाफ्टर शेफ 3 का जादू बढ़ता चला जा रहा है.

