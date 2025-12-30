दूसरी बार मां बनने के बाद Bharti Singh का रो-रोकर बुरा हाल, संभालने में लगे पति हर्ष लिंबाचिया; क्यों हुई ऐसी हालत?

Bharti Singh Face Postpartum Impact: कॉमेडियन भारती सिंह के लेटेस्ट वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में भारती रोते दिख रही हैं. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

Postpartum Impact On Bharti Singh: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बन गई हैं और वह इन दिनों अपने पोस्टपार्टम प्रेग्नेंसी के फेस का सामना कर रही हैं. भारती घर पर हैं और अपने दोनों बच्चों के साथ ही सारा वक्त बिता रही हैं. दूसरी तरफ हर्ष लिंबाचिया भी पत्नी का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारती सिंह ठीक नहीं हैं. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फूट-फूटकर रो रही हैं और हर्ष अपनी पत्नी को संभालने में लगे हैं. इस मौके पर हर्ष उन्हें बार बार जोक्स भी सुनाते हैं, ताकि किसी तरह भारती हंस जाए.

भारती सिंह पर दिखा पोस्टपार्टम इफेक्ट

भारती सिंह (Bharti Singh) मां बनने के बाद भी अपने व्लॉग में बिजी हैं और लोगों के जुड़े रहने की कोशिश कर रही हैं. कॉमेडियन का लेटेस्ट वीडियो को देख फैंस हैरान रह गए हैं. इस वीडियो में भारती फूट-फूटकर रोते दिख रहे हैं और बदले में हर्ष उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं. इस वीडियो में भारती बताती हैं कि उन्हें नहीं पता क्यों लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे हैं. वह कहती हैं, 'मैं अभी रोकर हटी हूं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है. कुछ समझ नहीं आ रहा है. घर में भी सब कुछ सही है. काम भी हो रहा है. लोग भी हैं यहां पर...'

रो-रोकर भारती सिंह का हुआ बुरा हाल

भारती आगे अपने सवाल करते हुए बोलती हैं, 'मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्यों मुझे बार बार रोना आ रहा है. मेरे साथ ये क्या हो रहा है यार. भगवान ने इतनी सारी खुशियां दी हैं. ये पोस्टपार्टम इफेक्ट क्या होता है और क्यों ही होता है.'

देखें वीडियो

भारती सिंह ने नहीं दिखाया बेटे का चेहरा

बता दें कि भारती सिंह दूसरी बार मां बनी हैं और उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम काजू रखा है. परिवार के लोग नन्हें से बेबी को प्यार से काजू बोलते हैं. कॉमेडियन ने अब तक बेबी से फैंस को नहीं मिलवाया है. भारती ने अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह पहली बार बेबी से मिलते हुए दिखी थीं. तब भारती ने बताया था कि वह जल्द ही अपने बच्चे की झलक फैंस को दिखाएंगी. वहीं, भारती सिंह का बड़ा बेटा गोला स्टारकिड बन गया है. वह पैपराजी का फेवरेट हैं और पैपराजी को मामा कहकर बुलाता है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

