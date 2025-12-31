ENG हिन्दी
  • Bharti Singh के न्यू बॉर्न बेबी काजू का वायरल हुआ फोटो, भड़कीं कॉमेडियन ने फेक तस्वीर बनाने वालों की...

Bharti Singh के न्यू बॉर्न बेबी काजू का वायरल हुआ फोटो, भड़कीं कॉमेडियन ने फेक तस्वीर बनाने वालों की कर दी ऐसी की तेसी

Bharti Singh On Baby Kaju AI Photo: कॉमेडियन भारती सिंह के बेटे काजू की एक फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो पर भारती ने कमेंट किया है और बताया है कि वो फोटो असली है या नकली.

By: Kavita  |  Published: December 31, 2025 1:00 PM IST

Bharti Singh के न्यू बॉर्न बेबी काजू का वायरल हुआ फोटो, भड़कीं कॉमेडियन ने फेक तस्वीर बनाने वालों की कर दी ऐसी की तेसी

Bharti Singh Angry Reaction On Kaju AI Photo: कॉमेडियन भारती सिंह दो बच्चों की मां बन गई हैं. हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया, जिन्हें उन्होंने काजू नाम दिया है. भारती और हर्ष ने काजू की झलक दिखाई है लेकिन अब तक चेहरा रिवील नहीं किया है. फैंस कपल के बेटे का चेहरा देखने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर भारती सिंह के बेटे काजू की फोटो वायरल हो गई है. इस तस्वीर पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं लेकिन भारती सिंह का गुस्सा निकला है. भारती ने फेक तस्वीर बनाने वालों की क्लास लगाई है.

भारती सिंह के बेटे काजू की नकली फोटो वायरल

भारती सिंह (Bharti Singh) पोस्टपार्टम प्रेग्नेंसी में भी व्लॉगिंग कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपना एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें भारती ने बताया है कि कैसे उन्हें अजनबी लोग एक तस्वीर भेज रहे हैं, जिसे वह काजू की बता रहे हैं. भारीत ने बताया कि वो तस्वीर एकदम फेक है. वो उनका बेटा काजू नहीं है. इस वीडियो में भारती सिंह के साथ उनकी करीबी दीक्षा दिख रही हैं और वह इस फेक फोटो का मुद्दा उठाती है और वह भारती सिंह को बताते हुए कहती है, 'लोग एक फोटो बना रहे हैं, जिसमें गोला ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है. साथ में हर्ष भैया भी है, लेकिन हमनें तो चेहरा कवर किया हुआ है और हम चेहरा एक टाइम के बाद ही दिखाएंगे. लोग उन्हें एआई से बना बनाकर कुछ न कुछ भेज रहे हैं. ये तो एकदम नकली है.'

यह वीडियो देखें...

भारती सिंह का फूटा गुस्सा

इस पर भारती सिंह कहती हैं, 'मैं एकदम साफ कर देती हूं कि हमनें अब तक कोई चेहरा नहीं दिखाया है. हम चेहरे पर कार्टून या फिर इमोजी लगा देते हैं. लोग उस स्टिकर को हटाकर एआई से काजू की फोटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आप लोगों को बता देती हूं कि हमनें काजू का चेहरा रिवील नहीं किया है. ये एआई से लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. चलो उनकी खुशी जो करना चाहे करो, लेकिन जब हम काजू का चेहरा दिखाएंगे तो असली काजू ही दिखाएंगे. जितने भी लोग एआई से काजू बना रहे हैं तो मैं बता दूं कि असली काजू हमारे पास है.' एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

