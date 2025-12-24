Bharti Singh ने फाइनली फैंस को दिखाई क्यूट बेटे काजू की पहली झलक, डिलीवरी के 5 दिन बाद घर पहुंचीं कॉमेडियन

Bharti Singh New Born Baby Video: भारती सिंह दूसरी बार मां बन गई हैं और कॉमेडियन ने अपने क्यूट बेटे की पहली झलक फैंस को दिखा दी है. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

Bharti Singh New Born Baby Video: मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बन गई हैं. भारती सिंह ने हाल ही में क्यूट बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम कॉमेडियन ने काजू रखा है. कॉमेडियन का दूसरा बेटा आते ही फैंस के बीच पॉपुलर हो गया है. हर कोई भारती सिंह के बेटे की पहली झलक देखने के लिए बेकरार है और अब भारती ने फैंस की इस डिमांड को भी पूरा कर दिया है. भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें कॉमेडियन ने पहली बार बेबी से मिलने की फीलिंग बताई तो साथ ही फैंस को भी बेटे काजू की पहली झलक दिखा दी.

भारती सिंह ने अस्पताल से दिखाई बेटे की झलक

भारती सिंह (Bharti Singh) ने अपने चैनल पर जिस वीडियो को शेयर किया है, उसमें हर्ष लिंबाचिया और बेटा गोला भी होता है. इस वीडियो में भारती बताती हैं कि बड़े बेटे गोला ने स्पोर्ट्स डे पर ब्रॉन्स मेडल जीता है. इसके बाद ही उन्होंने फैंस को बताया है कि उनकी अपने बेटे से पहली मुलाकात कैसी थी. भारती अपने बेटे काजू से दो दिन बाद मिली और इस मोमेंट में वह रोती हुई दिखीं. वीडियो में अस्पताल का वो नजारा भी दिखाया गया है, जिसमें भारती अपने बेटे को दो दिन बाद पहली बार हाथ में लेती हैं और इमोशनल हो जाती है. क्यूट काजू को अस्पताल के स्टाफ के लोग भारती के कमरे में लेकर आते हैं और फिर वह अपने बेटे को पहली बार टच करती हैं.

TRENDING NOW

देखें वीडियो

बेटे को गोद में लेकर रो पड़ीं भारती सिंह

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि भारती सिंह बेटे को गोद में लेकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और वह इमोशनल होकर बोलती हैं कि कितना प्यार है यार...अपने बेटे को गोद में लेने के बाद भारती सिंह की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं. इसके बाद वह बोलती हैं, 'फाइनली काजू मेरे हाथ में आ चुका है. एकदम सुंदर और हेल्दी बच्चा है. ये बिल्कुल गोला की तरह है. बहुत ही जल्द हम लोग इसका चेहरा भी आप लोगों को दिखाएंगे. दो दिन बाद बच्चा मिल रहा है. खुश रहे और स्वस्थ्य रहे.' बता दें कि भारती सिंह ने अपने एक पुराने व्लॉग में खुलासा किया था कि उनका वॉटर बैग ब्रेक हो गया था, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल आना पड़ा. कॉमेडियन ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं. अब भारती और उनका बेबी एकदम ठीक हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more