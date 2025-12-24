ENG हिन्दी
Bharti Singh ने फाइनली फैंस को दिखाई क्यूट बेटे काजू की पहली झलक, डिलीवरी के 5 दिन बाद घर पहुंचीं कॉमेडियन

Bharti Singh New Born Baby Video: भारती सिंह दूसरी बार मां बन गई हैं और कॉमेडियन ने अपने क्यूट बेटे की पहली झलक फैंस को दिखा दी है. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

By: Kavita  |  Published: December 24, 2025 5:28 PM IST

Bharti Singh ने फाइनली फैंस को दिखाई क्यूट बेटे काजू की पहली झलक, डिलीवरी के 5 दिन बाद घर पहुंचीं कॉमेडियन

Bharti Singh New Born Baby Video: मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बन गई हैं. भारती सिंह ने हाल ही में क्यूट बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम कॉमेडियन ने काजू रखा है. कॉमेडियन का दूसरा बेटा आते ही फैंस के बीच पॉपुलर हो गया है. हर कोई भारती सिंह के बेटे की पहली झलक देखने के लिए बेकरार है और अब भारती ने फैंस की इस डिमांड को भी पूरा कर दिया है. भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें कॉमेडियन ने पहली बार बेबी से मिलने की फीलिंग बताई तो साथ ही फैंस को भी बेटे काजू की पहली झलक दिखा दी.

भारती सिंह ने अस्पताल से दिखाई बेटे की झलक

भारती सिंह (Bharti Singh) ने अपने चैनल पर जिस वीडियो को शेयर किया है, उसमें हर्ष लिंबाचिया और बेटा गोला भी होता है. इस वीडियो में भारती बताती हैं कि बड़े बेटे गोला ने स्पोर्ट्स डे पर ब्रॉन्स मेडल जीता है. इसके बाद ही उन्होंने फैंस को बताया है कि उनकी अपने बेटे से पहली मुलाकात कैसी थी. भारती अपने बेटे काजू से दो दिन बाद मिली और इस मोमेंट में वह रोती हुई दिखीं. वीडियो में अस्पताल का वो नजारा भी दिखाया गया है, जिसमें भारती अपने बेटे को दो दिन बाद पहली बार हाथ में लेती हैं और इमोशनल हो जाती है. क्यूट काजू को अस्पताल के स्टाफ के लोग भारती के कमरे में लेकर आते हैं और फिर वह अपने बेटे को पहली बार टच करती हैं.

देखें वीडियो

बेटे को गोद में लेकर रो पड़ीं भारती सिंह

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि भारती सिंह बेटे को गोद में लेकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और वह इमोशनल होकर बोलती हैं कि कितना प्यार है यार...अपने बेटे को गोद में लेने के बाद भारती सिंह की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं. इसके बाद वह बोलती हैं, 'फाइनली काजू मेरे हाथ में आ चुका है. एकदम सुंदर और हेल्दी बच्चा है. ये बिल्कुल गोला की तरह है. बहुत ही जल्द हम लोग इसका चेहरा भी आप लोगों को दिखाएंगे. दो दिन बाद बच्चा मिल रहा है. खुश रहे और स्वस्थ्य रहे.' बता दें कि भारती सिंह ने अपने एक पुराने व्लॉग में खुलासा किया था कि उनका वॉटर बैग ब्रेक हो गया था, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल आना पड़ा. कॉमेडियन ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं. अब भारती और उनका बेबी एकदम ठीक हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
