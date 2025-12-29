KBC 17: अमिताभ बच्चन के शो पर खुला कुमार मंगलम बिड़ला की जिंदगी का बड़ा राज! पिता की एक शर्त ने......

ENG हिन्दी
KBC 17: अमिताभ बच्चन के क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन में आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी लाइफ के एक ऐसे राज का खुलासा किया जिसे सुनकर बिग बी के भी होश उड़ गए.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 29, 2025 11:55 PM IST

Kumar Mangalam Birla Revealed Big Secret On KBC 17 Set: टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) का मंच अक्सर अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरित करता है. यहां आम लोगों के संघर्ष की कहानी से लेकर सेलेब्स के मजेदार और उनकी इमोशनल स्टोरी तक सुनने को मिली. लेकिन 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन (KBC 17) के हालिया एपिसोड में जब आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla) हॉट सीट पर बैठे, तो माहौल पूरी तरह बदल गया. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने न सिर्फ बिग बी के होश उड़ाए, बल्कि वहां मौजूद दर्शकों को भी हैरान कर दिया.

अरबों की विरासत के बावजूद नीचे से शुरुआत क्यों की?

भारत के जाने-माने बिजनेसमैन आदित्य बिड़ला के घर में जन्म लेने के बावजूद कुमार मंगलम बिड़ला को ये सफलता आसान रास्ते से नहीं मिली, जिसका खुलासा उन्होंने अमिताभ बच्चन के शो केबीसी 17 के मंच पर किया. दरअसल, कुमार मंगलम बिड़ला 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के फिनाले एपिसोड में पहुंचे थे. शो में बातचीत के दौरान बिग बी ने उनसे पूछा इतने प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्हें नीचे से शुरुआत करने की सीख कैसे मिली?

कुमार मंगलम के सपने पर पिता ने फेरा पानी

अमिताभ बच्चन के इस सवाल का जवाब कुमार मंगलम बिड़ला ने बड़ी ईमानदारी देते हुए अपने पिता आदित्य विक्रम बिड़ला की सख्त सोच का जिक्र करते हुए किया. उन्होंने बताया कि, ग्रेजुएशन के बाद उनका सपना था कि वो सीधे पिता के ऑफिस जाए और काम शुरू करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि, उनके पिता ने साफ शब्दों में मना कर दिया. उनका मानना था कि सिर्फ विरासत के भरोसे बिजनेस में कदम रखना सही नहीं है.

कुमार मंगलम बिड़ला के सामने पिता ने रखी थी ये शर्त

KBC 17 के हॉट सीट पर बैठे कुमार मंगलम बिड़ला ने बताया कि उनके पिता ने उनके सामने एक कठिन शर्त रखी थी. उनके पिता ने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना. पिता की ये शर्त उनके लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि उस उम्र में जहां वो MBA जैसे ऑप्शन्स के बारे में सोच रहे थे, वहां सीए जैसी मुश्किल परीक्षा की बात सुनकर उनके सपने मानों उनकी नजरों के सामने ही बिखरते नजर आए. ऐसे में उन्होंने परिवार में अपने दादाजी और मां से भी मदद की उम्मीद की, लेकिन वहां से भी एक जवाब मिला, जो करना है, वही करना होगा.

परिवार से नहीं मिली कोई मदद

उन्होंने आगे बताया कि, परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें पिता जी के इस फैसले से बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी ने उन्हें मेहनत और अनुशासन का रास्ता ही अपनाने के लिए कहा और यही सीख आगे चलकर कुमार मंगलम बिड़ला की सबसे बड़ी ताकत बनी और आज उन्होंने बिड़ला ग्रुप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है.

