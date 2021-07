Bigg Boss 12 स्टार Srishty Rode को टीवी से किनारा करके का हो रहा है पछतावा, बॉलीवुड डेब्यू भुलाकर मांग रही हैं काम

Bigg Boss 12 Fame Srishty Rode called her Bollywood debut movie time waste: 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) में नजर आ चुकी टीवी अदाकारा सृष्टि रोड़े (Srishty Rode) बीते 3 सालों से टीवी की दुनिया से गायब हैं। 'बिग बॉस 12' में आने के बाद से सृष्टि रोड़े ने किसी भी टीवी शो में काम नहीं किया है। हालांकि सृष्टि रोड़े एक म्यूजिक वीडियो में जरूर नजर आई थीं। इस म्यूजिक वीडियो में सृष्टि रोड़े ने टीवी स्टार विशाल सिंह के साथ स्क्रीन शेयर की थी। ऐसे में फैंस सृष्टि रोड़े को दोबारा स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि रोड़े अपनी बॉलीवुड फिल्म गबरू गैंग के रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं। Also Read - Entertainment News of the Day: Santosh Anand की हालत को भुनाने की वजह से Indian Idol 12 के मेकर्स पर भड़के फैंस, Rohan Mehra संग ब्रेकअप पर बोलीं Kanchi Singh

जी हां सही सुना आपने...। सृष्टि रोड़े जल्द ही फिल्म में नजर आने वाली है। हालांकि ये फिल्म रिलीज कब होगी ये बात सृष्टि रोड़े को भी नहीं पता है। फिल्म के रिलीज न होने से सृष्टि रोड़े का दिल टूट गया है। हाल ही में सृष्टि रोड़े ने अपने दिल का हाल बयान किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सृष्टि रोड़े ने बताया कि किस तरह से फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने अपना एक साल बर्बाद कर दिया।

सृष्टि रोड़े ने बताया, 'बिग बॉस 12 से बाहर आने के बाद मैंने गबरू गैंग नाम की एक फिल्म साइन की थी। मैंने इस फिल्म के लिए शूटिंग भी की है लेकिन आज तक किसी ने भी इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना। मैंने अपना पूरा 2019 इस फिल्म की शूटिंग में बर्बाद कर दिया। मेरी फिल्म अब रिलीज नहीं हो पा रही है। मेरी फिल्म री रिलीज डेट लगातार आगे बढ़ रही है।'

देखें सृष्टि रोड़े की तस्वीरें-

आगे सृष्टि रोड़े ने खुलासा किया, 'मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी फिल्म किस दिन रिलीज होगी। अब मैं काम करना चाहती हूं लेकिन कोरोना वायरस मुझे रोक रहा है। मेरे कई प्रोजेक्ट कैंसल हो चुके हैं। मैं हमेशा बेवकूफों वाले काम करती हूं। मुझे इस तरह से टीवी से लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए था। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अब मैं टीवी में काम करना चाहती हूं। मैंने कुछ लोगों से काम पाने के सिलसिले में मुलाकात की है।'