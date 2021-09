Sidharth Shukla का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन

Sidharth Shukla died at 40 by heart attack: टीवी इंडस्ट्री से हिलाने वाली खबर सामने आई है। बालिका वधू (Baalika Vadhu) और बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) से लोकप्रियता हासिल करने वाले कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहें। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के चलते हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल के थे और मुंबई के कूपर अस्पताल में उनके निधन की पुष्टि की गई है। Also Read - टूट गई SidNaaz की जोड़ी, Sidharth Shukla की मौत से सन्न टीवी जगत

बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला को हर्ट अटैक आया है और आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला बीती रात ही दवाई खाकर सोए थे लेकिन सुबह उनकी आंख ही नहीं खुली। मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी दो बहनों और मां के साथ रहते थे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर हर किसी के लिए एक शॉक की तरह सामने आया है। आखिरी दफा सिद्धार्थ शुक्ला को डांसिंग रिएलिटी शो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) के मंच पर देखा गया था। इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी खास दोस्त शहनाज गिल के साथ नजर आए थे।

बिग बॉस 13 से बटोरी थी सुर्खियां

सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला ने हिस्सा लिया था। इस शो के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला को खूब लोकप्रियता हासिल हुई थी। इस शो में शहनाज गिल के साथ उनकी केमेस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। तमाम मुश्किलों और विवादों के बीच सिद्धार्थ शुक्ला ने इस शो की ट्रॉफी अपने नाम करके ये जता दिया था कि उनके जैसा कोई भी नहीं है।

प्रयागराज से जुड़े हैं सिद्धार्थ शुक्ला के तार

सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म मुंबई में हुआ था लेकिन उनके परिवार के तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़े थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने एक्टिंग करियर में कई बड़े शोज किए। साथ ही उन्होंने फिल्म 'हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया' में अहम रोल भी अदा किया था।