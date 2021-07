Sidnaaz फैंस पर उठी उंगली तो भड़क गए Sidharth Shukla, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Bigg Boss 13 Winner Sidharth Shukla Reacts As Netizen called Sidnaaz Fans Are Sex Deprived Aunties: टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla ) अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के एंग्री यंग मैन के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया था। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला के अंदाज में जरा भी बदलाव नहीं आया है। सिद्धार्थ शुक्ला अब भी गुस्सा होने में देर नहीं लगाते हैं। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने सिडनाज (Sidnaaz) के हेटर्स की जमकर क्लास लगाई है। इतना ही नहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को ट्रोल करने वालों की बोलती भी बंद कर दी है। Also Read - Khatron Ke Khiladi की ट्रॉफी अपने घर ले जा चुके हैं ये 10 टीवी सितारे, फिनाले में दे डाली थी धुरंधरों को पटखनी

हाल ही में एक यूजर ने शहनाज गिल और सिडनाज फैंस को लेकर अश्लील टिप्पणी की थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिना देर लगाए इस यूजर को सबक सिखा दिया है। ट्विटर पर नाराजगी जाहिर करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने लिखा, 'जो लोग भी इस तरह की बातें सोचते हैं वो सभी लोग बीमार हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस तरह के अपशब्द सोशल मीडिया पर इस्तेमाल न करे। भले ही वो लोग किसी खास ग्रुप के लोग ही क्यों न हो।'

यूजर ने किया था ये कमेंट

सिद्धार्थ शुक्ला ने उस यूजर को जवाब दिया है जिसने शहनाज गिल को आंटी बताया था। इस यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'अब बस यही सब सुनना बाकी था। मैंने सुना है कि सिडनाज की फैंस केवल आंटियां ही हैं। ये वो औरतें हैं जो कि सेक्स से वंचित हैं। इन आंटियों के पति उनके लिए काफी नहीं पड़ते। ऐसे में ये महिलाएं अपने सपने पूरे करने के लिए इनको फॉलो करती हैं।'

देखें सिद्धार्थ शुक्ला का कमेंट-

Was just listening a space, someone is saying #SidNaaz fd has only aunties and they are sex deprived bcs their husbands are not man enough and they are fulfilling their fantasy here

Not to mention ,space was reputed one as per my some frnds

Nut shell wht they think of women ?

— Paltan Shashank?(Suru b'day ?) (@drshashsnk) July 16, 2021