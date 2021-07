Sidharth Shukla संग ऑनस्क्रीन रोमांस करना चाहती हैं Bigg Boss 14 फेम Nikki Tamboli

Nikki Tamboli wants to romance Sidharth Shukla on screen: हाल ही में निक्की तम्बोली (Nikki Tambol) टीवी के मशहूर रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग के बाद केप टाउन से वापस लौटी हैं। बिग बॉस 14 से अपनी अलग पहचान बनाने के बाद निक्की तम्बोली इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में दिए इंटरव्यू में बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट निक्की तम्बोली ने खुलासा किया कि वह सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के साथ काम करना चाहती है। एक्ट्रेस इसके लिए बहुत उत्सुक हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी जोड़ी ऑनस्क्रीन धमाल मचाएगी। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: Milind Gaba को Bigg Boss 15 में देखने को बेताब हैं Nikki Tamboli, विनर को लेकर खोल दी पोल !! {Exclusive}

'दिल से दिल तक' एक्टर सिद्धार्थ शुक्ल की तारीफ करते हुए निक्की तंबोली ने कहा, 'मैं हमेशा से सिद्धार्थ की बड़ी फैन रही हूं। वो एक बेहतरीन एक्टर और अमेजिंग इंसान हैं। मुझे सिद्धार्थ के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहती हूं। मैं उनके काम की बड़ी फैन हूं। मुझे यकीन है कि हमारी जोड़ी ऑनस्क्रीन धमाल मचाएगी।' निक्की तम्बोली जब बिग बॉस 14 में एक कंटेस्टेंट थीं, तब इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला भी तूफानी सीनियर के तौर पर नजर आए थे। निक्की ने पिछले सीजन में सिद्धार्थ के काम के लिए उनकी तारीफ की थी।

निक्की तम्बोली ने यह भी साझा किया कि बिग बॉस के बाद से उन्हें कई ऑफर मिल रहे हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए निक्की ने कहा, 'बिग बॉस 14 में जर्नी काफी अच्छी रही थी। मेरी किटी में कई प्रोजेक्ट हैं। वेब शोज, फिक्शन, नॉन-फिक्शन शो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं धन्य हूं कि दर्शक मुझे ऑनस्क्रीन देखना चाहते हैं। मैं खुश हूं, उत्साहित हूं और इन सभी का इंतजार कर रही हूं।' Also Read - एक्सक्लूसिव !! Khatron Ke Khiladi 11 के इस कंटेस्टेंट को 'Bigg Boss 15' में देखना चाहती हैं Nikki Tamboli, जानिए नाम

निक्की तम्बोली जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी 11' में राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला, सौरभ राज जैन, अर्जुन बिजलानी, महक चहल, अनुष्का सेन, वरुण सूद, विशाल आदित्य सिंह, आस्था गिल, सना मकबुल और दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के साथ बतौर कंटेस्टेंट्स नजर आएंगी हैं। इस शो को एक बार फिर रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 स्टार Rahul Vaidya की बेस्टफ्रेंड बन चुकी हैं Nikki Tamboli, दुश्मनी भुलाकर बांधे तारीफों के पुल