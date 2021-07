Bigg Boss 14 स्टार Kavita Kaushik को ट्रोलर्स ने दिया 'बूढ़ी घोड़ी' का टैग, अदाकारा ने बिना देर किए कर दी बोलती बंद

Bigg Boss 14 Star Kavita Kaushik react on troll who Calls Her Budhi Ghodi: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में तहलका मचा चुकी टीवी अदाकारा कविता कौशिक (Kavita Kaushik) अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होती रहती हैं। इन दिनों भी कविता कौशिक अपने हेटर्स के निशाने पर आ गई हैं। इस बार बोल्ड तस्वीर शेयर करने की वजह से लोगों ने कविता कौशिक को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी है। कुछ समय पहले कविता कौशिक ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में कविता कौशिक काफी हॉट अवतार में नजर आ रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए कविता कौशिक ने लिखा, 'आसमान में कोई तो है जो मुझे उड़ने के लिए पंख दे रहा है। Also Read - Karan Mehra को ‘दूध का धुला’ बताती नजर आई आधी TV इंडस्ट्री, जानिए कितनों ने दिया Nisha Rawal का साथ?

फैंस कविता कौशिक का ये बोल्ड अंदाज देखते ही रह गए। वहीं कुछ लोगों को कविता कौशिक की ये बोल्डेनस रास नहीं आ रही है। एक यूजर ने तो कविता कौशिक को 'बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम' का टैग भी दे डाला। लोग कविता कौशिक की उम्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में भला कविता कौशिक कैसे चुप रह सकती थीं। कविता कौशिक ने बिना देर किए सोशल मीडिया पर अपने इस हेटर की क्लास लगा दी है।

इस ट्रोल पर भड़कते हुए कविता कौशिक ने लिखा, 'भैया मैंने तो कोई लाल लगाम नहीं लगाई है। मैंने तो मेकअप भी नहीं किया है। मैंने तो बस थोड़ा लिप बाम लगाया है। बुड्ढा तो आपका बाप भी होगा। मां भी बुड्ढी होगी लेकिन इसका हम कुछ कर भी तो नहीं सकते? क्या इस देश में उम्र बढ़ना पाप है? तुम अपने बच्चों को भी ऐसी ही तालीम दोगे क्या कि 40 साल बाद तो जिंदगी जीना ही नहीं चाहिए।'

देखें कविता कौशिक की पोस्ट-

कविता कौशिक ने अपने कमेंट से इस यूजर की बोलती बंद कर दी है। सोशल मीडिया पर कविता कौशिक का ये कमेंट लगातार वायरल हो रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कविता कौशिक ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। इससे पहले भी की बार कविता कौशिक अपने हेटर्स पर भड़ास निकाल चुकी हैं।