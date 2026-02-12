ENG हिन्दी
  'मुझे स्कैम में फंसाया...' धोखाधड़ी की शिकार होते ही बौखलाई Bigg Boss की ये एक्ट्रेस, जमाने में चीख-चीखकर कही ये बात

'मुझे स्कैम में फंसाया...' धोखाधड़ी की शिकार होते ही बौखलाई Bigg Boss की ये एक्ट्रेस, जमाने में चीख-चीखकर कही ये बात

Bigg Boss 14 Star reacts on scam on social media: हाल ही में बिग बॉस की एक एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो गई है. ऐसा होते ही इस हसीना ने अपने फैंस और करीबी लोगों को एक खास मैसेज दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 12, 2026 12:02 PM IST

'मुझे स्कैम में फंसाया...' धोखाधड़ी की शिकार होते ही बौखलाई Bigg Boss की ये एक्ट्रेस, जमाने में चीख-चीखकर कही ये बात

Bigg Boss 14 Star reacts on scam on social media: सोशल मीडिया समय के साथ बदलता चला जा रहा है. एक समय था जब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने चहेते सितारों से कनेक्ट रहने के लिए करते थे. आज के जमाने में फैंस ने अपने चहेते सितारों को ही ठगना शुरू कर दिया है. बीते कुछ समय में कई सितारे सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगा चुके हैं. इस लिस्ट में अब बिग बॉस की एक हसीना का नाम भी शामिल हो गया है.यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस में नजर आ चुकी अदाकारा निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) जो कि 'राइज एंड फॉल' (Rise And Fall) और द 50 जैसे शोज के लिए सुर्खियां बटोर चुकी हैं. द 50 (The 50) में निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल (Arbaz Patel) के साथ पहुंची थीं. इसी बीच निक्की तंबोली ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है.

निक्की तंबोली ने लिखी ये बात

निक्की तंबोली ने दावा किया है कि मेरे नंबर और मेरी तस्वीरें यूज करके कोई लोगों को सोशल मीडिया पर ठगने की कोशिश कर रहा है. ये शख्स मेरा नाम लेकर मेरे करीबियों को कॉन्टैक्ट कर रहा है. ये इंसान मैं नहीं हूं. प्लीज आप लोग इस शख्स पर ध्यान न दें. इस शख्स को रिप्लाई न करें. ये एक स्कैम हो सकता है. इस नंबर से टैक्स आते ही इस नंबर को ब्लॉक कर दें. निक्की तंबोली ने ये बात अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखी है. इसके साथ ही निक्की तंबोली ने ये फेक नंबर भी सोशल मीडिया पर मेंशन कर डाला है.

निक्की तंबोली के फैंस के बीच मचा हंगामा

शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में ये आदमी दावा कर रहा है कि ये नंबर निक्की तंबोली का है. अब सोशल मीडिया पर निक्की तंबोली की ये पोस्ट धमाल मचा रही है. लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा है कि कोई निक्की तंबोली के नाम का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है. 'राइज एंड फॉल' की इस हसीना ने ये स्क्रीन शॉट शेयर करके एक बात का तो खुलासा कर दिया है कि उनका इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है.

सोशल मीडिया पर अक्सर धमाल मचाती हैं निक्की तंबोली

निक्की तंबोली टीवी की उन हसीनाओं में से एक हैं जो कि सोशल मीडिया पर अक्सर धमाल मचाती रहती हैं. कुछ समय पहले ही निक्की तंबोली ने अपना शानदार फोटोशूट शेयर करके फैंस की नींदें उड़ा दी थी. इन दिनों निक्की तंबोली कलर्स टीवी के रिएलिटी शो द 50 की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं.

