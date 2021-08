Bigg Boss 14 Star Rahul Vaidya react on Disha Parmar's Changed Behaviour After Marriage: टीवी के फेमस कपल राहुल वैद्य और दिशा परमार (Rahul Vaidya And Disha Parmar) शादी के बाद अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। दिशा परमार जल्द ही सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Acche Lagte Hain 2) में नजर आने वाली हैं। वहीं राहुल वैद्य भी अपने म्यूजिक पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसी बीच राहुल वैद्य ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि शादी के बाद उनकी और दिशा परमार की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। इसके अलावा राहुल वैद्य ने ये भी बताया कि उनके घर में आखिर किसकी चलती है। Also Read - International Iconic Awards: राहुल वैद्य से लेकर शिवांगी जोशी जैसे सितारे ने बिखेरे जलवे, देखें Video

इंडिया टुडे से बात करते हुए इंडिया टुडे ने बताया, 'शादी के बाद मेरी और दिशा परमार की जिंदगी में किछ खास बदलाव नहीं आया है। मुझे लगता है कि जब एक जैसी सोच वाले लोग शादी करते हैं तो साथ रहना और भी आसान हो जाता है। हम दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। शादी के बाद भी हम पहले की तरह ही रह रहे हैं। दिशा परमार का व्यवहार भी नहीं बदला है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं।

आगे राहुल वैद्य ने कहा, 'मैं अक्सर दिशा परमार के मैसेज का जवाब समय पर नहीं दे पाता हूं। कई बार मैं अपना फोन ही चेक करना भूल जाता हूं। इस वजह से मुझे कई बार दिशा परमार के गुस्से का सामना करना पड़ता है। कुछ चीजें हम दोनों में काफी अलग है। जैसे मैं अपनी फिटनेस के साथ जरा भी समझौता नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ दिशा परमार अपने वर्कआउट को लेकर कभी भी गंभीर नहीं होती। वो अक्सर घर पर पिज्जा और बर्गर खाती रहती है। उसे वर्कआउट करने में जरा भी मजा नहीं आता है।' Also Read - कार चला रहे Rahul Vaidya के साथ Disha Parmar ने किया कुछ ऐसा, वायरल हुआ वीडियो

देखें दिशा परमार और राहुल वैद्य की तस्वीरें- Also Read - Independence Day 2021: आजादी का जश्न मनाते दिखे TV के ये चमकते सितारे, किया तिरंगे को सलाम

View this post on Instagram A post shared by RAHUL VAIDYA RKV ? (@rahulvaidyarkv)

View this post on Instagram A post shared by RAHUL VAIDYA RKV ? (@rahulvaidyarkv)

View this post on Instagram A post shared by RAHUL VAIDYA RKV ? (@rahulvaidyarkv)

सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 को लेकर बहुत खुश हैं राहुल वैद्य

जल्द ही दिशा परमार सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 के जरिए अपने करियर की दूसरी पारी खेलने जा रही हैं। ऐसे में राहुल वैद्य दिशा परमार को लेकर बहुत खुश हैं। कुछ समय पहले ही राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया पर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 का प्रोमो शेयर किया था। राहुल वैद्य ने बताया था कि वो सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 के प्रोमो को हजार बार देख चुके हैं। वो दिशा परमार के लुक से निगाहें ही नहीं हटा पा रहे थे।