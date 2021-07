Bigg Boss 15: एक्स-बॉयफ्रेंड Priyank Sharma के नक्शेकदम पर चलीं Divya Agarwal, Salman Khan के शो में लेंगी हिस्सा?

Bigg Boss 15: Divya Agarwal To Enter in Salman Khan's Show?: टीवी इंडस्ट्री के फेमस कंट्रोवर्सियल शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की तैयारियां मेकर्स ने शुरू कर दी हैं। मेकर्स आए दिन सेलेब्स से इस शो में हिस्सा लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं सुनने में आया है कि मेकर्स ने इन सेलेब्स को बड़ी रकम भी ऑफर की है। इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। जी हां ताजा मिली जानकारी के मुताबिक दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) सलमान खान के शो का हिस्सा बन सकती हैं। Also Read - Bigg Boss 15: Priya Banerjee ने ठुकराया Salman Khan के शो का ऑफर, कहा 'मैं बिग बॉस मटेरियल नहीं...'

अब सुनने में आ रहा है कि वूट पर लॉन्च होने वाले बिग बॉस 15 के घर में दिव्या अग्रवाल दिखाई दे सकती हैं। स्पॉटबॉयई से जुड़े सूत्र के मुताबिक, 'दिव्या की सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें रिएलिटी शो में भाग लेने के लिए संपर्क किया गया है। दिव्या को इस शो के लिए फाइनल कर दिया गया है। एक्ट्रेस शो की शुरुआत में एंट्री करेगी।'

दिव्या अग्रवाल एक एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर और रिएलिटी स्टार हैं, जो इस बार के सबसे बड़े रिएलिटी शो में भाग ले सकती हैं। दिव्या ने 'ऐस ऑफ स्पेस सीजन 1' का खिताब जीता है, जहां उन्हें 18 प्रतियोगियों के साथ लॉक किया गया था। दिव्या ने इस शो में रहते हुए कठिन से कठिन टास्क किए थे और अपनी पर्सनालिटी को दर्शकों के बीच सही तरीके से दिखाया था। ऐसे में बिग बॉस 15 के लिए दिव्या अग्रवाल एकदम फिट साबित होती हैं। Also Read - Shaheer-Ruchikaa और Divyanka-Vivek समेत ये 5 रियल लाइफ कपल Bigg Boss 15 में आए तो खूब मचेगा धमाल

दिव्या अग्रवाल से पहले दिव्या त्रिपाठी, अंकिता लोखंडे, रिया चक्रवर्ती, रवि दुबे, अर्जुन बिजलानी और सना मकबूल जैसे कई सेलेब्स के नाम शो में हिस्सा लेने के लिए सामने आ चुके हैं। हालांकि कई सेलेब्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो इस शो में भाग नहीं ले रही हैं। Also Read - Bigg Boss 15: सलमान खान के घर में कैद होंगी Bekaaboo स्टार Priya Banerjee, शो में लगाएंगी ग्लैमर का तड़का