Reem Shaikh To Participate In Salman Khan's Show: 'बिग बॉस ओटीटी' का प्रीमियर पिछले महीने हुआ था। तभी ये शो दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब रहा है। अब जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) में कौन से नए चेहरे नजर आएंगे। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक, सलमान खान (Salman Khan) के इस शो के लिए पहला नाम लोकप्रिय सीरियल 'तुझसे है राब्ता' की लीड एक्ट्रेस रीम शेख (Reem Shaikh) का आया है।

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक रीम शेख जल्द ही सलमान खान के रिएलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 15' में एंट्री लेंगी। पोर्टल से जुड़े सूत्र ने बताया, 'मेकर्स काफी दिनों से रीम शेख के साथ शो में एंट्री को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने शो का हिस्सा बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी क्योंकि उस समय वो शो 'तुझसे है राब्ता' (Tujhse Hai Raabta) में बिजी थी। ये शो जुलाई में ऑफ एयर हो गया है, तो एक्ट्रेस ने अपना मन बदल लिया है और अब वो शो में एक कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगी।'

रीम शेख टेलीविजन इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने 'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा 2', 'चक्रवर्ती अशोक सम्राट', 'तू आशिकी' और 'तुझसे है राब्ता' जैसे कई शोज में काम किया है। अब वह रिएलिटी से धमाकेदार शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस शो में रीम को देखने के बाद उनके फैंस भी बेताब हैं। रीम शेख सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी 4 मिलियन से अधिक फैन फॉलोइंग है। रीम शेख ने रिएलिटी टीवी शो का हिस्सा बनने पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।