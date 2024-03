Is Abhishek Kumar Dating Ayesha Khan: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 ने अभिषेक कुमार कुमार को स्टार बना दिया है, लेकिन ये भी सच है कि इस शो में आकर अभिषेक कुमार की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ गई थीं। शो में अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय की लव लाइफ की एक-एक बात दुनिया के सामने आ गई है। वहीं, बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार को मुनव्वर फारूकी और आयशा खान की दोस्ती भी सुर्खियों में रही। अभिषेक, मुनव्वर और आयशा खान के बीच अच्छे से तालमेल बैठाकर रखते थे लेकिन अब कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार और आयशा खान का रिश्ता दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ गया है। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये सब एक फोटो से शुरू हुआ। Also Read - जिग्ना वोरा की बर्थडे पार्टी में अभिषेक कुमार ने फिर से उठाया समर्थ जुरेल पर हाथ? वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, बिग बॉस 17 के बाद अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) और आयशा खान (Ayesha Khan) को कई बार एक साथ पार्टी करते हुए देखा है। दोनों की मस्ती भरी फोटोज और वीडियोज सामने आती रहती हैं। बीती रात भी दोनों ने खूब पार्टी की, जिसमें अभिषेक और आयशा ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे। आयशा ब्लैक टॉप और डेनिम में हैं। वहीं, अभिषेक मस्टर्ड कलर की शर्ट और जींस में हैं। शर्ट पर ब्लैक वर्क किया हुआ है। इस फोटो में दोनों काफी करीब हैं और कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं। आयशा और अभिषेक की ये फोटो ट्विटर पर वायरल हो गई है। फैंस और कई फैन पेज पर दावा किया जा रहा है कि शायद दोनों डेट कर रहे हैं। कई जगह पर ये भी लिखा गया है कि ये फोटो दोनों के रिश्ते को ऑफिशियल कर रही है।

देखें फोटो

Rumor has it that Abhishek and Ayesha might be officially dating. pic.twitter.com/EH2aYDMtal

