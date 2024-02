Isha Malviya Broke Up With Samarth Jurel: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में ईशा मालवीय की लव लाइफ काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। ईशा पहले अभिषेक कुमार के साथ दिखीं लेकिन समर्थ जुरेल की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। शो में खुलासा हुआ कि ईशा मालवीय समर्थ जुरेल को डेट कर रही हैं। इस शो के अंदर दोनों को कई बार रोमांटिक होते हुए देखा गया है लेकिन दोनों कई बार झगड़ते हुए भी दिखे हैं। वहीं, अब लग रहा है कि शो से बाहर आने के बाद ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल से ब्रेकअप कर लिया है। एक्टर ने वैलेंटाइन डे पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसे देख फैंस हैरान हो गए हैं। हर कोई ईशा को ट्रोल कर रहा है। Also Read - Naagin 7: एकता कपूर की नई 'नागिन' बनेंगी ईशा मालवीय? रातों-रात अंकिता लोखंडे का काटा पत्ता

ईशा मालवीय-समर्थ जुरेल का हुआ ब्रेकअप

दरअलस, वैलेंटाइन डे पर तमाम सेलेब्स अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए नजर आए। स्टार कपल की फोटोज सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच समर्थ जुरेल (Samarth Jurel) और ईशा मालवीय (Isha Malviya) एक साथ नजर नहीं आए। ईशा को पैपराजी ने अकेले ही वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हुए देर रात स्पॉट किया। इस दौरान ईशा से बार-बार समर्थ के बारे में सवाल किया गया, तो एक्ट्रेस ने काम की बात कहकर पैपराजी के सवालों को टाल दिया। इसी बीच, अब समर्थ जुरेल का एक पोस्ट सामने आया है, जिसे देख फैंस हैरान हो गए हैं। समर्थ जुरेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लिखा, 'कुछ लोग काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि सबसे मिलने का, पोस्ट करने का वक्त है लेकिन अपने से नहीं है। खैर... हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को। भगवान आपको और आपके प्यार का भला करे।'

देखें पोस्ट

Lagta hai bhai ka kat gaya? pic.twitter.com/XzAJXp4vt6 — #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) February 14, 2024

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

समर्थ जुरेल का ये पोस्ट ट्विटर पर आग की तरह वायरल हो रहा है। बिग बॉस को फॉलो करने वाले कई पेज पर अभिषेक का ये पोस्ट सामने आया है। इस पर लोग अपनी राय देते दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'भाई का कट गया।' दूसरी यूजर ने लिखा, 'सच में भाई का तो कट गया।' इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'लगता तो मुझे भी है इसका कट गया।' हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि समर्थ और ईशा का ये कोई प्रेंक है, जिसके जरिए दोनों अपनी म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन करेंगे। Also Read - Bigg Boss 17 Promo: ग्रैंड फिनाले की शाम रोमांस का तड़का लगाएंगे समर्थ जुरेल-ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार को लगेगी मिर्ची