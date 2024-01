Bigg Boss 17 Ankita Lokhande Evicted: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले काफी धमाकेदार अंदाज में शुरू हुआ। शो में टॉप पांच कंटेस्टेंट्स की रेस में अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरूण माशेट्टी ने सबको पछाड़कर अपनी जगह बनाई। वहीं, शो के ग्रैंड फिनाले में टॉप पांच कंटेस्टेंट्स का इविक्शन होना शुरू हो गया है। सबसे पहले ट्रॉफी की रेस से अरुण माशेट्टी बाहर हुए हैं। वहीं, अब अंकिता लोखंडे भी बिग बॉस 17 से इविक्ट हो गई हैं। अंकिता लोखंडे ग्रैंड फिनाले में पहुंचकर गेम से बाहर हो गई हैं, जो फैंस के लिए एक झटके से कम नहीं हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Finale: अंकिता लोखंडे के एविक्ट होते ही सलमान ने खींची विक्की जैन की टांग, कहा- 'मन्नारा को वोट किया?'

बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के विनर का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फैंस को इविक्ट हो रहे कंटेस्टेंट के नाम मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ग्रैंड फिनाले के एपिसोड से जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें ही खुलासा हुआ है कि अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) इविक्ट हो गई हैं। अंकिता लोखंडे टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन वह इससे आगे गेम में नहीं पहुंच पाईं। टॉप 3 में जाने से पहले ही वह गेम से बाहर हो गई हैं। अंकिता के इविक्शन के बाद टॉप 3 में मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा ने जगह बनाई है। अब इन तीनों कंटेस्टेंट्स में से कोई एक ही विनर बनकर बाहर आएगा, जिसका इंतजार फैंस द्वारा हो रहा है। हालांकि, अंकिता लोखंडे के इविक्शन ने फैंस को निराश कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग अंकिता को सपोर्ट कर रहे हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Finale: 'असली विनर' का टैग मिलने पर खुशी से झूमे विक्की जैन, सासू मां ने अंकिता पर बरसाया प्यार

देखें पोस्ट

? BREAKING! #AnkitaLokhande has been EVICTED from the #BiggBoss17 house

She finished at the No.4* position.

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) January 28, 2024