Munawar Faruqui Share Photos With New Girlfriend: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी फैंस के बीच छाए हुए हैं। इस शो में मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाई गई थीं। शो में आकर आयशा खान ने मुनव्वर पर डबल डेट करने का आरोप लगाया। इतना नहीं, नाजिला सीताशी ने भी मुनव्वर फारूकी से ब्रेकअप करके हर किसी को हैरान कर दिया था। मुनव्वर अपने राज को खुलता देख शो में काफी शांत हो गए थे, लेकिन गेम के बाद मुनव्वर फारूकी की जिंदगी में नई लड़की की एंट्री हो गई है। इस बात का हिंट कॉमेडियन ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में दिया है, जिसे देख फैंस के होश उड़ गए हैं।

मुनव्वर फारूकी ने सीक्रेट गर्ल संग शेयर की फोटो

दरअलस, मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस तस्वीर में किसी का चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक लड़की के पैर नजर आ रहे हैं, जिसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है और किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। अब मुनव्वर की तरफ से ये फोटो सामने आई है, तो हर किसी के मानना है कि फोटो में मुनव्वर ने किसी का हाथ पकड़ रखा है और वह उसकी नई गर्लफ्रेंड है। इस फोटो के बैकग्राउंड में सरगुम मेहता और रवि दुबे का न्यू सॉन्ग 'वे हानिया' बज रहा है। इस फोटो को देखने के बाद लोग इस पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कई फैन पेज पर ये तस्वीर आग की तरह वायरल हो रही है। एक फैन ने लिखा, 'क्या ये नई भाभी है।' एक और यूजर ने लिखा, 'कितनी भाभी और दिखाओगे।' हालांकि, कई फैंस ने अंदाजा लगाया है कि ये मुनव्वर के नए गाने का पोस्टर हो सकता है। एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया, 'जिंदगी हो तो मुनव्वर जैसी।'

देखें फोटो

NAYI BHABHI ??? #MunawarFaruqui shares this instagram story pic.twitter.com/KToFZmejGd — The Khabri (@TheKhabriTweets) February 9, 2024

नए रिश्ते पर बयान दे चुके हैं मुनव्वर फारूकी

बता दें कि बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ की सारी पोल खुल गई थी, जिसके बाद कई तरह से कॉमेडियन से नई लव लाइफ पर सवाल किए गए। उनसे पूछा गया था कि क्या वह फिर से प्यार करेंगे? इस पर उन्होंने हां तो नहीं कहा था। लेकिन कभी मना भी नहीं किया। Also Read - मुनव्वर फारूकी ने सुष्मिता सेन की बेटी रेने संग पार्टी में मारी धांसू एंट्री, आयशा खान ने किलर लुक से खींचा ध्यान