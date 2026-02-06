Yamini Malhotra Video Viral: बिग बॉस 18 फेम एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह बाल बाल बचती दिखीं. इस वीडियो से खुलासा हुआ कि एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो जाता.

Yamini Malhotra Video Viral: रियलिटी शो बिग बॉस 18 में नजर आई एक्ट्रेस यामिनी मल्होत्रा अपनी बोल्डनेस की वजह से चर्चा में रहती हैं. यामिनी अक्सर टीवी जगत की पार्टीज का हिस्सा रहती हैं और इस मौके पर अपने हुस्न से बिजलियां गिरा देती हैं लेकिन इसी बीच यामिनी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया है. इस वीडियो में देखने के लिए मिला है कि कैसे ड्राइवर की एक गलती की वजह से एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो जाता. वह इस हादसे से बाल बाल बची हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस का गुस्सा सड़क पर ही फट पड़ा है.

हादसे से बाल बाल बचीं यामिनी मल्होत्रा

बीती रात बिग बॉस 18 फेम यामिनी मल्होत्रा (Yamini Malhotra) एक पार्टी के लिए स्पॉट हुईं. इस मौके पर एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में दिखीं. इसी मौके से यामिनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हादसे से बचते हुए दिख रही हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस लंबी स्माइल के साथ अपनी कार से उतरती हैं और सबसे पहले अपने कपडे़ ठीक करती हैं. इस दौरान वह अपने आगे से एक स्कूटी वाले के गुजरने का इशारा करती हैं और खुद कार की तरफ थोड़ा पीछे हो जाती हैं और तभी ड्राइवर कार चला देता है, जिस वजह से यामिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है. वह गिरते गिरते बचती हैं और इसी वजह से एक्ट्रेस का गुस्सा भी नकल जाता है. वह वीडियो में ड्राइवर पर चिल्लाते हुए दिख रही हैं. हालांकि, इस मौके पर मौजूद पैपराजी यामिनी मल्होत्रा को शांत करवा देते हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस जमकर पोज देती हैं.

देखें वीडियो

लोगों ने सुनाई यामिनी मल्होत्रा को खरी खोटी

यामिनी के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने इस पार्टी के लिए ब्लू कलर की मिनी ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप लिया. यामिनी की ड्रेस प्लास्टिक स्टाइल में लगी, जिस वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी ड्रेस पर जमकर रिएक्शन दिया. इसके अलावा कई लोगों ने यामिनी की स्थिति पर भी अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, 'ड्राइवर को बाथरूम जाने की जल्दी है.' एक यूजर ने लिखा, 'इसने नीले रंग का प्लास्टिक बैग क्यों पहना हुआ है.' इसी तरह तीसरे यूजर ने लिखा, 'ड्रेस नहीं मिली, जो गिफ्ट पेक करने वाली पन्नी पहन ली.' इसके अलावा भी कई तरह के कमेंट आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

