'इज्जत दो, इज्जत मिलेगी...', Farhana Bhatt का पैपराजी पर क्यों फूटा गुस्सा? एक्ट्रेस ने एक सेकंड में ऐसे ठिकाने लगाई अकल

Farhana Bhatt Video Viral: फरहाना भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फरहाना का गुस्सा देख पैपराजी शांत हो गए हैं. इस वीडियो में हर कोई फरहाना को शांत करवाने की कोशिश कर रहा है.

Farhana Bhatt Video Viral: बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनरअप फरहाना भट्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. फरहाना पैपराजी की फेवरेट बन गई हैं. वह जहां भी जाती हैं मीडिया उन्हें फॉलो करती हैं. इतना ही नहीं, हर पार्टी और इवेंट में फरहाना को पैपराजी का खास अटेंशन भी मिलता है, लेकिन इस बार फरहाना ने पैपराजी को फटकार लगाई हैं. एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह गुस्से से पहले उन्हें डांटती दिख रही हैं और फिर उन्हें तमीज में रहने की सलाह दे देती हैं. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

फरहाना भट्ट ने पैपराजी को लगाई फटकार

हाल ही में फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को एक इवेंट में देखा गया, जहां पर फरहाना ने अपना बोल्ड लुक दिखाया. एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की सिंपल ड्रेस पहनी, लेकिन इसमें फरहाना का नेक डीप रहा, जिसमें वह काफी सिजलिंग लगी. इस लुक को फरहाना ने सिंपल मेकअप से अट्रैक्टिव बनाया. एक्ट्रेस ने अपने बालों को खुला रखा. इस लुक में फरहाना इतनी सुंदर लगीं कि उन्हें देखते ही पैपहाजी ने घेर लिया, लेकिन इसी मौके पर एक फोटोग्राफर ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर वह भड़क गईं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही फरहाना बाहर आती हैं और पैपराजी उन्हें कैमरे में कैद करते हैं तो वह बोल पड़ती हैं, 'अभी तुम कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे अभी की पीया है, कुछ तो बोल रहे थे ना ऐसा.'

फरहाना भट्ट को शांत करते दिखे पैपराजी

इसके बाद वह आगे कहती हैं, 'मेरे सामने ये सब फिर से मत कर देना. मैं तुम लोगों के साथ मस्ती मजाक करती हूं लेकिन इज्जत दोगे तब ही इज्जत मिलेगी.' इसके बाद फरहाना पैपराजी पोज देते हुए बोलती हैं, 'चलो.. अब मैं ऐसे ही खड़ी हूं कोई बात नहीं करनी तुम लोगों से.' हालांकि, फरहाना की बात सुनकर फोटोग्राफर शांत नहीं रहते और तुरंत बोल पड़ते हैं कि उसने मजाक में ही बोल दिया. इसके पर एक्ट्रेस बोलती हैं, 'कुछ बातें कभी मजाक में नहीं होतीं.' आखिर में वो फोटोग्राफर सामने आता है, जिस पर फरहाना गुस्सा होती हैं और वो बताया है कि उसने फरहाना को नहीं किया और को कहा था. आखिर में फरहाना सिर्फ इतना बोलकर वहां से चली जाती है कि उन्हें सब पता है. बता दें कि फरहाना के इस अंदाज की फैंस तारीफ कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

