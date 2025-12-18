Malti Chahar को है ये गंभीर बीमार, पीरियड्स में अस्पताल के लगाने पड़ जाते हैं चक्कर, Bigg Boss 19 में नहीं मिली मदद

Malti Chahar Talk About Period Pain: बिग बॉस 19 में नजर आ चुकी मालती चाहर ने खुलासा किया कि उन्हें एक बीमारी है. इस स्थिति में उन्हें पीरियड्स में इस हद तक दर्द होता है कि वह अस्पताल तक में भर्ती हो चुकी हैं.

Malti Chahar Talk About Period Pain: बिग बॉस 19 खत्म हो गया है और अब शो से बाहर आने के बाद तमाम सेलेब्स कई बडे़ बडे़ खुलासे कर रहे हैं. मालती चाहर बिग बॉस 19 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नजर आई थीं, जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है. मालती ने बताया कि कैसे 7वीं क्लास के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई हैं. मालती के मुताबिक, पीरियड्स के दिनों में उन्हें इतना ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से एक्ट्रेस को अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ जाता था, लेकिन इस तरह की मदद मालती को बिग बॉस 19 में नहीं मिली, जिस वजह से अब मालती का दर्द छलका है.

मालती चाहर ने पीरियड्स पर किया ये खुलासा

मालती चाहर (Malti Chahar) ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी से जुडे़ एक खास चैप्टर का खुलासा किया. मालती ने बताया कि कैसे उन्हें एक बीमारी है, जिस वजह से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. मालती ने बताया कि पीरियड्स में उन्हें बहुत दर्द होता है लेकिन बिग बॉस में लड़कियां ये बात समझती नहीं थीं. पीरियड्स में उन्हें बहुत ज्यादा दर्द इसलिए होता है क्योंकि उन्हे एडिनोमायोसिस है. ये एक तरह की बीमारी है और इस स्थिति में पीरियड्स में काफी दर्द का सामना करना पड़ता है. मालती ने ये भी बताया कि उन्हें इतना दर्द होता है कि उन्हें हर महीने पहले अस्पताल जाना पड़ा था. वह एडमिट भी हो जाती थी.

TRENDING NOW

मालती चाहर को है ये बीमारी

मालती के मुताबिक, एडिनोमायोसिस का कोई इलाज नहीं होता. इसकी बस दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन वह दवाई भी लेने से बचती है क्योंकि इससे कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. मालती ने बताया कि उन्होंने इस चीज के लिए एक दो महीने के लिए ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन फिर इसे छोड़ दिया. अब वह दर्द बर्दाश्त करती है. मालती ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनके माता पिता ने कभी लड़का लड़की में अंतर नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन्हें पीरियड्स होने लगे तो घर पर लड़का लड़की का टॉपिक शुरू हो गया. उन्हें समझाया जाने लगा कि लड़कियों को ये करना चाहिए. लड़कियों को वो करना चाहिए.

मालती चाहर को बिग बॉस 19 में नहीं मिला सपोर्ट

मालती चाहर ने आखिर में अपना बिग बॉस हाउस का भी एक्सपीरिंयस बताया. मालती के मुताबिक, इस दौरान इतना ज्यादा दर्द होता है लेकिन बिग बॉस में हर लड़की मुझे बोलती थी कि ये तो हर लड़की को होता है. तो तुझे इतनी परेशानी क्यों है. मालती ने बताया कि उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की. इसी वजह से उन्हें ज्यादा चीजें झेलनी पड़ती थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more