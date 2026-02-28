TV की डेलीसोप क्वीन Ekta Kapoor से टकराईं 'बिग बॉस 19' की ड्रामेबाज Tanya Mittal, कर दिया इस प्रेजोक्ट का ऐलान

ENG हिन्दी
Tanya Mittal and Ekta Kapoor announce their first projet: सोशल मीडिया पर एकता कपूर और तान्या मित्तल की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में इन दोनों हसीनाओं ने एक बड़ा ऐलान करके सबको सदमा दे दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 28, 2026 2:03 PM IST

Tanya Mittal and Ekta Kapoor announce their first project: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) स्टार तान्या मित्तल (Tanya Mittal) उन स्टार्स में से एक हैं जो कि अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. कई बार तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर हंगामा मचा देती हैं. हाल ही में गोल्ड का आईफोन दिखाकर तान्या मित्तल ने बवाल मचा दिया है. इस फोन की वजह से तान्या मित्तल ने जमकर लाइमलाइट बटोरी है. इसी बीच तान्या मित्तल एक बार फिर से चर्चा में गई हैं. सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में तान्या मित्तल फैंस को सरप्राइज देती नजर आ रही हैं. दरअसल तान्या मित्तल हाल ही में टीवी की डेलीसोप क्वीन एकता कपूर के साथ पोज दिए हैं. एक इवेंट में एकता कपूर तान्या मित्तल से टकरा गईं. इस दौरान तान्या मित्तल ने एकता कपूर (Ekta Kapoor) से पूछ लिया कि वो क्या वो उनको काम देने वाली हैं. ये बात सुनते ही एकता कपूर ने तान्या मित्तल से कहा कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं. इस वीडियो ने एक बात साफ कर दी है कि जल्द ही तान्या मित्तल को एकता कपूर के साथ काम करने को मिलने वाला है. ये वीडियो सामने आते ही तान्या मित्तल और एकता कपूर के फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

हीरोइन बनने वाली हैं तान्या मित्तल

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 में नागिन 7 को प्रमोट करते समय एकता कपूर ने तान्या मित्तल के ड्रामे की खूब तारीफ की थी. तान्या मित्तल से एकता कपूर ने कहा था कि वो बाहर आते ही उनके साथ काम करने वाली हैं. ये बात सुनकर तान्या मित्तल खुशी के मारे झूम उठी थीं. हालांकि बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद तान्या मित्तल अपनी जिंदगी में वापस लौट गईं. हालांकि तान्या मित्तल ये बात अब भी नहीं भूली हैं कि एकता कपूर ने उनको काम देने का वादा किया था. जैसे ही तान्या मित्तल की मुलाकात एकता कपूर से हुई वैसे ही उन्होंने सवाल पूछ डाला.

एक नंबर की ड्रामेबाज हैं तान्या मित्तल

वहीं एकता कपूर भी अपना वादा भूली नहीं हैं. तभी तो जमाने के सामने तान्या मित्तल से एकता कपूर ने साथ काम करने के लिए कहा है. एकता कपूर ने ऐलान किया है कि उनका अगला प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है जिसमें तान्या मित्तल काम करने वाली हैं. अब सबने देखा है कि तान्या मित्तल असल जिंदगी में कितनी बड़ी ड्रामेबाज हैं. बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल ने खूब नौटंकी दिखाई थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

