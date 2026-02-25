कौन है ये शुगर डैडी... Tanya Mittal को तोहफे में मिला लैविश गोल्ड iPhone, वीडियो देखकर होगा आपको भी गरीबी का एहसास

ENG हिन्दी
Tanya Mittal received a lavish gold iPhone: सोशल मीडिया पर हाल ही में तान्या मित्तल ने एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में तान्या मित्तल को तोहफे के नाम पर सोने का आईफोन मिला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 25, 2026 10:54 AM IST

सलमान खान (Salman Khan) के रिएलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) को खत्म हुए एक जमाना हो चुका है. हालांकि अब भी तान्या मित्तल का नाम सोशल मीडिया पर छाया रहता है. कुछ समय पहले ही तान्या मित्तल ने ब्राइड बनकर सबको सदमा दे दिया था. इस दौरान तान्या मित्तल ने कैमरे के आगे जमकर पोज दिए थे. इसी बीच तान्या मित्तल ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. कुछ समय पहले ही तान्या मित्तल ने फैंस के साथ एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि तान्या मित्तल तो भी एक शुगर डैडी मिल गया है. दरअसल इस वीडियो में तान्या मित्तल एक होटल के कमरे में बैठी नजर आ रही हैं. इस होटल के कमरे में किसी ने तान्या मित्तल को एक गोल्ड प्लेटेड लैविश आईफोन गिफ्ट किया है. इस गोल्ड प्लेटेड आईफोन पर भगवान राम बने नजर आ रहे हैं. अब फैंस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस चाहने वाले ने तान्या मित्तल को इस तरह का तोहफा दिया है.

क्या शादी करने वाली हैं तान्या मित्तल?

फैंस को लग रहा है कि जल्द ही तान्या मित्तल शादी करने वाली हैं. तभी तो तान्या मित्तल कभी ब्राइड के तौर पर नजर आ जाती हैं तो कभी अपने महंगे महंगे तोहफे जमाने को दिखा रही हैं. हालांकि इस तोहफे को देखकर तान्या मित्तल काफी खुश हो गईं. तान्या मित्तल ने जमकर अपना फोन फ्लॉन्ट किया है. इस दौरान खुद तान्या मित्तल काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. तान्या मित्तल इस रेड आउटफिट में बवाल लग रही हैं.

किसी को नहीं है तान्या मित्तल पर भरोसा

हालांकि ये वीडियो शेयर करने की वजह से तान्या मित्तल को भी लोग निशाने पर ले रहे हैं. एक बार फिर से लोगों ने तान्या मित्तल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. तान्या मित्तल के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, ये फोन इसने खुद को ही गिफ्ट किया होगा. ये नहीं सुधरने वाली. एक दूसरे यूजर ने लिखा, इसको ये तोहफा दुबई के किसी शेख ने भेजा होगा.

ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं तान्या मित्तल?

एक और यूजर ने लिखा, खुद ही खुद को गिफ्ट देती है. फेकू कितना फेकती है.. ये सही में होटल एड्रेस कोई नहीं डालता, जब से शो से बाहर निकली है तब से होटल में ही घूम रही है. इस फेकू को कौन गिफ्ट देगा. गंवार फैंस हैं इसके... इन कमेंट्स से एक बात तो साफ हो गई है कि किसी को भी ये मिस्ट्री मैन वाला कॉन्सेप्ट पचा नहीं है. यही वजह है जो तान्या मित्तल को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

