Tanya Mittal ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, आलीशान बंगले और फैक्ट्री की दिखाई झलक; किचन की लिफ्ट ने खींचा ध्यान,

Tanya Mittal Home Tour Video: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने दावा किया था कि उनके घर के किचन में लिफ्ट लगी है. अब तान्या ने इसका सबूत दे दिया है. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Tanya Mittal Home Tour Video: रियलिटी शो बिग बॉस 19 खत्म हो गया है लेकिन तान्या मित्तल अब भी गेम से बाहर नहीं निकल पाई हैं. शो में तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफ से जुड़े कई सारे खुलासे किए थे, जिस वजह से वह काफी ट्रोल हुई थीं. इस वजह से अब तान्या शो से बाहर आने के बाद लगातार लोगों को जवाब देने में लगी है. तान्या ने शो में बताया था कि उनके घर के किचन में लिफ्ट है और उनकी फैक्ट्री है. अब तान्या ने इसका सबूत देते हुए ट्रोलर्स को टारगेट किया है. आइए आपको तान्या का वीडियो दिखाते हैं.

तान्या मित्तल ने करवाया होम और फैक्ट्री टूर

तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें तान्या ने अपने घर से लेकर फैक्ट्री तक की झलक दिखाई है. शो में तान्या ने कहा था कि उनके किचन में एक लिफ्ट लगी है, जिससे खाना उनके फ्लोर तक आ जाता है. अब तान्या ने उस छोटी सी लिफ्ट को दिखाया है. तान्या के लेटेस्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या के परिवार से जुड़ा एक शख्स किचन को दिखाता है और फिर किचन में एक कबट खोला जाता है, जो छोटी लिफ्ट होती है. इस लिस्ट से वह खाना ऊपर वाले फ्लोर पर भेजते हैं. इसके बाद दूसरे वीडियो में तान्या की फैक्ट्री दिखाई गई है. शो में तान्या ने अपने पिता के अलग अलग बिजनेस का खुलासा किया था और इसी की एक झलक इस वीडियो में दिखाई गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या का कंपनी में ग्रैंड वेलकम किया जाता है.

TRENDING NOW

यहां क्लिक करके देखें वीडियो

तान्या मित्तल ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

तान्या मित्तल का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. इन दोनों वीडियो को देख फैंस हैरान हैं और ट्रोलर्स की बोलती बंद हो गई हैं. तान्या मित्तल के फैंस लगातार कमेंट सेक्शन में हेटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'तान्या मित्तल के फैंस हाजिरी लगा दो.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब हेटर्स सोच रहे होंगे.. अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है.' इसी तरह एक और यूजर ने कहा कि ये लगा एक सीधा थप्पड़ हेटर्स के गाल पर. बधाई हो तान्या मित्तल.

तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 के सेलेब्स से किया किनारा

बता दें कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में मिले किसी भी कलाकार के साथ रिश्ता नहीं रखा है. शो में नीलम गिरि संग उनकी दोस्ती देखने के लिए मिली थी लेकिन तान्या ने उसे भी ब्लॉक कर दिया था. इस दौरान तान्या ने कहा था कि नीलम ने उनके खिलाफ काफी कुछ कहा है और इसी वजह से उन्होंने नीलम को ब्लॉक मार दिया है. तान्या बिग बॉस से बाहर आकर सिर्फ शो की सक्सेस पार्टी में नजर आई थीं. इसके अलावा वह किसी भी पार्टी में नहीं दिखी थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more